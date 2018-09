Acuzatii dure ale Gabrielei Firea: Nu s-au cerut fonduri europene pentru Centura Capitalei

Foto: Lucian Alecu

Gabriela Firea face noi declarații de ultim moment.

„Centura ocolitoare a Bucureștiului este o prioritate în declarațiile publice, dar din păcate în teren lucrurile sunt neplăcute. În 27 de ani, Guvernul prin CNAIR nu a finalizat nici jumătate din Centura Bucureșiului. Procentul este de 37%. Din 72 sunt finalizați doar 28 de km. Din prima zi de primar general am transmis solicitare și decizia pe care ați luat-o în Consiliu General. Prima dată mi s-a spus nu pentru că am pierde finanțarea din fonduri europene. Al doilea motiv că nu pot fi transferate contractele. Am venit cu documente și pentru această dezinformare. Puteți să credeți că Guvernul până acest moment nu a făcut nicio cerere pentru obținerea de fonduri europene pentru Centura Bucureștiului. Ultima dezinformare pe care am aflat-o din gura unui membru al Cabinetului. Ni s-a transmis că nu există posibilitatea juridică ca municipiul București să administreze o suprafață care e în afara unor localități din Ilfov. Voi trimite o copie la CNAIR care spune negru pe alb că orice OAT poate să dețină și în proprietate și în administrare terenuri din afara. Noi deținem stația de epurare Glina”, a declarat Firea.