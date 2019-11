Adina Vălean, făcută praf în Comisia pentru Mediu din Parlamentul European

Toată “floarea” liberală din România s-a aflat, zilele trecute, la Congresul PPE din Zegrab, unde s-a lăudat cu “mica lor contribuție” la impunerea oamenilor în funcții-cheie din Comisia Europeană, chiar dacă nu au câștigat alegerile. Unul dintre acești oameni-cheie este Adina Vălean, propusă de noul Cabinet Orban pentru funcția de comisar european pentru Transporturi, care a picat, însă, testul în Comisia de Mediu. Vălean a fost catalogată că ar fi dat răspunsuri nesatisfăcătoare, imprecise și neconcludente.

Conferința președinților din Parlamentul European a autorizat, ieri, publicarea scrisorilor de evaluare pentru comisarii europeni propuşi, în urma audierii acestora în comisia de specialitate. Comisia pentru Transporturi a transmis că Adina Vălean, comisar din partea României, a răspuns "satisfăcător" la întrebările adresate la audierile parlamentare şi poate îndeplini sarcinile de comisar european pentru Transporturi. În schimb, Comisia pentru Mediu a criticat-o dur pe eurodeputata PNL. Conform acestei scrisori, “Comisia pentru Mediu (ENVI) salută faptul că scrisoarea doamnei Vălean clarifică responsabilitatea principală a vicepreședintelui executiv pentru Acordul verde european (...). Coordonatorii ENVI, reprezentând majoritatea membrilor, au considerat că sunt necesare întrebări suplimentare în scris pentru comisarul desemnat și că răspunsurile la întrebările din competența ENVI furnizate în timpul audierii nu au fost satisfăcătoare, precise sau concludente".

N-am câștigat alegerile, dar conducem

Prezent la congresul PPE de la Zagreb, premierul român, Ludovic Orban, a afirmat, în ciuda acestei scrisori, că Adina Vălean “reprezintă contribuția modestă a României pentru o foarte bună Comisie”. “Chiar dacă nu a câștigat alegerile, în sfârșit, PPE a reușit să impună, cum era și normal, președintele comisiei, dar când am numărat comisarii, am descoperit o situație nedreaptă. PPE nu avea majoritate în comisie, socialiștii aveau 10 comisari, iar PPE, nouă comisari. Și am decis, în România, să nu acceptăm acestă situație nedreaptă, fiindcă vrem să oferim PPE și în comisie, așa că am schimbat guvernul socialist cu un guvern PPE, pentru a putea oferi un comisar PPE, în persoana Adinei Vălean. Aceasta este contribuția noastră modestă pentru o comisie foarte bună, o comisie care ar trebui să reprezinte dorința unei majorități a cetățenilor europeni, care au votat pentru PPE”, a spus Ludovic Orban.

Cine nu a reușit să prindă sinecuri la Bruxelles este consolat cu funcții în PPE. Siegfried Mureșan a fost ales, ieri, vicepreședinte al Partidului Popular European. Numele său fusese vehiculat pentru a prelua un post de comisar european din partea României, surse politice afirmând că pentru el a fost “trântită” candidatura Rovanei Plumb. În final însă, spun aceleași surse, având în vedere prestația sa din timpul audierilor preliminare, a fost preferată candidatura Adinei Vălean.