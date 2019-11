Adrian Năstase explică de ce se implică în campania electorală: „A venit timpul acum să alegeti Reaua cea mai mică”

Fostul premier Adrian Năstase a decis să se implice în campania electorală pentru prezidențială și să o susțină oficial pe Viorica Dăncilă.

După ce a fost pe la Palatul Victoria, Năstase le cere românilor ca pe 10 noiembrie, la urne, să aleagă „Reaua cea mai mică”, scrie Antena3

”Dragi compatrioti, de-a lungul ultimilor decenii, s-a spus că ati ales Răul cel mai mic. Băsescu in loc de Năstase, Băsescu in loc de Geoană, Iohannis in loc de Ponta. A venit timpul acum să alegeti Reaua cea mai mică”, s scris Năstase pe blogul personal.