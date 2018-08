Adrian Oros (PNL): Autorităţile sunt incapabile să gestioneze evoluţia peste porcine africane

Deputatul Adrian Oros, vicepreşedinte al PNL, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că autorităţile nu sunt capabile să gestioneze problema pestei porcine africane şi că actuala coaliţie de guvernare PSD-ALDE are "alte preocupări".



El a afirmat că "măsurile tardive şi incomplete" care au fost luate împotriva pestei porcine africane "trădează incompetenţa Guvernului" şi că dacă ar fi fost luate la timp şi ar fi fost corecte, ar fi diminuat mult efectele bolii.



"Autorităţile sunt incapabile să gestioneze evoluţia pestei porcine africane, am văzut că sunt cu totul alte preocupări ale coaliţiei PSD-ALDE şi am asistat ieri la un raport de activitate al ministrului Agriculturii, un discurs comunistoid, în care ne declara producţii record la hectar, ne spunea că a plouat foarte mult - pentru că dl. Dragnea a dispus să plouă mai mult anul acesta", a spus Adrian Oros. AGERPRES