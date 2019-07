Adrian Ţuţuianu: Pro România trebuie să desemneze candidat propriu la prezidenţiale

Vicepreşedintele Pro România, senatorul Adrian Ţuţuianu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, la Târgovişte, că Pro România trebuie să desemneze candidat propriu la prezidenţiale, după ce PSD şi ALDE au anunţat că vor avea proprii candidaţi.



Ţuţuianu a mai spus că declaraţia făcută luni, conform căreia Pro România ar putea să o susţină pe Gabriela Firea la prezidenţiale dacă va candida independent, a fost una făcută în nume personal, fără a se consulta cu partidul. Firea, spune Ţuţuianu, ar fi un candidat care are şanse să ajungă în turul doi.



"Ideea unei alianţe Pro România-PSD-ALDE a fost lansată de Victor Ponta, care a spus că, pentru sănătatea vieţii politice din România, o asemenea alianţă ar putea să ducă un candidat în turul doi. Uitaţi-vă cât de gravă e situaţia social-democraţiei româneşti. Nu îşi pune problema să câştige prezidenţialele, ci să ducă un candidat în turul doi. Aici au dus Liviu Dragnea, Rovana Plumb, Codrin Ştefănescu PSD. Ce s-a întâmplat, însă, ieri (luni n.r.), ne arată că o asemenea alianţă nu este posibilă", a precizat Ţuţuianu.



El a afirmat că, după deciziile luate de PSD şi ALDE în privinţa candidaţilor, şi Pro România va trebui să desemneze candidat propriu.



"PSD a decis că merge cu un candidat propriu şi apoi vorbeşte cu Pro România sau cu ALDE, cei de la ALDE au spus că soluţia este Călin Popescu Tăriceanu. Ca urmare, ceea trebuie să facă Pro România este să stea pe propriile picioare, să desemnăm un candidat propriu într-un termen cât mai scurt. Noi ne propusesem luna septembrie, dar evoluţiile sunt foarte rapide şi probabil va trebui să decidem ceva mai devreme şi să ne propunem să facem un scor care să ne revalideze în ochii electoratului român", a declarat Adrian Ţuţuianu.



Vicepreşedintele Pro România a mai spus că Sorin Câmpeanu este prima opţiune a partidului şi s-a referit şi la recentele declaraţii pe care le-a făcut legate de o candidatură a Gabrielei Firea.



"Cine va fi candidatul nostru? Prima opţiune discutată în partid a fost Sorin Câmpeanu, a fost avansată şi opţiunea Corina Creţu, iar eu în nume personal, ieri (luni n.r.), deci nu am avut o consultare cu partidul, am spus că susţinerea doamnei Firea candidat independent, pentru că statutul de primar nu-i permite să fie membru al Pro România, ar putea fi o soluţie care să ne ducă în turul doi", a mai spus Ţuţuianu. AGERPRES/