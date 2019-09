Airbus susţine proiectul aeroportului de la Braşov, spune ministrul Fondurilor Europene

Finanţarea proiectului aeroportului de la Braşov din bani europeni pe actualul exerciţiu financiar depinde de durata procedurii de notificare a ajutorului de stat, a explicat, vineri, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, care a menţionat că printre argumentele oferite experţilor Comisiei Europene s-a numărat şi acela că investiţia este susţinută inclusiv de clusterul Airbus.



"Continuăm discuţia cu Comisia Europeană. Avem două căi de urmat, ambele ţin de notificarea aeroportului ca şi ajutor de stat, una ar putea fi gata în decembrie 2019, alta la sfârşitul lui 2020. Probabil că, undeva la sfârşitul lui octombrie, vom vedea care este calea mai accesibilă.(...) Dacă reuşim să trecem această barieră a ajutorului de stat, cu siguranţă vom avea şi un contract de finanţare semnat. Le-am dat ca şi argumente faptul că vorbim de o investiţie matură, care merge înainte oricum, (...) proiectul este capabil să genereze facturi, cheltuieli, absorbţie chiar de la anul, nu mai avem proiecte pe aeroporturi atât de mature. Am menţionat şi vizita la clusterul Airbus, care au transmis că vor susţine şi ei această investiţie, se pot folosi să producă noi componente mai mari, pe care actualmente nu le pot transporta pe cale rutieră, dar pe cale aeriană da", a afirmat Mînzatu.



Ea a menţionat că, în cazul aeroportului de la Bacău, notificarea ajutorului de stat a durat 2 ani, or, în cazul proiectului de la Braşov, pentru a beneficia de finanţare din bugetul pe 2014-2020, contractul de finanţare ar trebui semnat până cel târziu în decembrie 2020. "Trebuie să vedem cât durează această procedură", a mai punctat Mînzatu.



Aeroportul internaţional Braşov-Ghimbav este, în prezent, cea mai importantă şi cea mai mare investiţie de la nivelul judeţului Braşov, fiind demarat în urmă cu un deceniu de către Consiliul Judeţean, cu mijloace proprii. Proiectul a avansat însă într-un ritm lent în această perioadă. După ce pista aeroportului a fost realizată în urmă cu 5 ani, în 2019 a fost primul an când s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru acest proiect. Un contract pentru construcţia terminalului de pasageri al aeroportului a fost semnat pe 21 august a.c., având o valoare de 145.581.179,94 lei (inclusiv TVA), termenul de realizare a lucrării fiind de 12 luni.

