ALDE: PNL își anunță intrarea în campania electorală, prin prezentarea programului politic

PNL își anunță intrarea în campanie electorală prin prezentarea programului politic, care va fi lansat sub forma Planului de relansare „Reclădim România”. Documentul nu oferă soluții practice, fiind doar un „program megaloman întins pe 10 ani”, susține ALDE.

„Guvernul PNL, în prezența lui Klaus Iohannis, nu prezintă în această seară un program de relansare a economiei. Este, în fapt, programul politic pentru campania din acest an a PNL, căci PNL a intrat deja în campanie electorală. Programul PNL își propune, mai degrabă, să impresioneze prin dimensiunile sale decât să ofere soluții practice. Documentul PNL este doar un rezumat a ceea ce nu s-a realizat încă în zeci de ani, fără ca Guvernul să ne explice cum anume o să facă el ca obiectivele acestea să se îndeplinească”, scrie, pe Facebook, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților.

ALDE adaugă faptul că nu se aștepta de la Guvern să prezinte „un program megaloman întins pe 10 ani”, ci un program de ieșire din criza pe care a provocat-o pandemia și stările de urgență și de alertă care au însoțit-o.

„Un program întins pe 10 ani, pentru a fi credibil, ar fi trebuit să fie rezultatul dialogului între forțele politice și mediul de afaceri, de vreme ce e greu de presupus că un singur partid, fie el și PNL, va guverna țara în toată această perioadă. Un astfel de program trebuie să fie un Pact Național și nu programul unui Guvern de conjunctură. Un program întins pe 10 ani ar fi trebuit să fie însoțit de o prognoză a câtorva indicatori statistici: PIB, populație totală/populație activă/populație ocupată, datorie publică, rata investițiilor, deficit de cont curent. Fără această prognoză, e greu să ne facem o imagine cu privire la realismul programului”, potrivit sursei citate.

Formațiunea reclamă faptul că programul politic al PNL „nu vorbește absolut deloc despre o reformă economică profundă”, obligatorie pentru atingerea unor obiective ambițioase, ci e doar o înșiruire de deziderate.

„Acest document nu are valoare practică, de vreme ce obiectivele nu sunt ordonate pe orizonturi de timp, nu cuprind termene și responsabilități. Astfel de programe s-au mai făcut și ele au rămas doar pe hârtie. Actualul Guvern nu ne-a dat încrederea că posedă capacitatea managerială, rigoarea în stabilirea și îndeplinirea obiectivelor și termenelor. Programul nu suflă o vorbă despre modul în care se va realiza finanțarea integrală a obiectivelor asumate (fonduri europene rambursabile/ nerambursabile, datorie publică, deficite bugetare, creditare internă/internațională etc.)”, adaugă reprezentanții ALDE.

Mai mult, sursa menționată spune că Guvernul PNL „copiază proiecte din guvernarea PSD-ALDE” pe care cei din PNL le-au criticat timp de 3 ani.

„Fondul de Investiții sau Înființarea unei bănci de dezvoltare, depozitele pentru produsele agricole. Adică, timp de 3 ani înjuri o guvernare că măsurile propuse nu sunt bune, iar acum vii și le propui tu sub o altă denumire? Apoi, toate măsurile incluse în acest plan sunt pe termen lung, ele nu au un impact imediat în economie! Granturile de la Uniunea Europeană nu vin imediat. Investițiile în unitățile școlare și în cele sanitare sunt prevăzute din 2021. Ce nu înțeleg Iohannis – Orban și PNL este că economia are nevoie de capital ACUM și nu în 2021, 2025 sau 2030!!! Întreprinderile au nevoie de bani acum și nu peste un an sau doi când o să ia ei banii de la Uniunea Europeană”, arată ALDE, în postarea de pe Facebook.

Programul de relansare economică „Reclădim România” va fi lansat, miercuri, de la ora 18.00, în prezența președintelui Klaus Iohannis.

(sursa: Mediafax)