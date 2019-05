ALDE propune ca în diaspora să se poată vota o săptămână

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, propune soluţia legislativă potrivit căreia românii din străinătate să poată vota pe parcursul unei săptămâni întregi, el anunţând că va discuta această iniţiativă cu toate partidele parlamentare.



"Am primit semnale de nemulţumire din partea cetăţenilor români din străinătate, dar şi a cetăţenilor români din ţară. Nu am să intru în detaliile situaţiei că le cunoaştem, cozi foarte mari şi practic acest lucru a dus la imposibilitatea unora dintre românii din străinătate de a vota. (...) Nu a existat niciun fel de rea voinţă din partea Guvernului, dovadă este faptul că numărul de secţii de votare s-a dublat. Aglomeraţiile (...) s-au datorat şi faptului că a fost (...) vorba de 3 voturi - la europarlamentare şi la referendum. Nu sunt de părere că trebuie acum să dăm mai multe explicaţii. Suntem în faţa unei situaţii la care trebuie să găsim o soluţie pozitivă pentru ca această aglomerare să nu se mai producă şi să nu se mai repete situaţia în care unii dintre români nu pot să voteze. Propunerea noastră este să se facă vot anticipat prelungit, adică secţiile de votare să fie înfiinţate şi deschise cu cel puţin o săptămână înaintea votului şi va exista o săptămână deschisă secţia de vot astfel încât şi cei care locuiesc în zone mai îndepărtate să poată să vină şi să îşi exercite votul neîngrădit", a spus Tăriceanu, miercuri, după şedinţa Biroului Politic Central al ALDE.



El susţine că votul prin corespondenţă are anumite impedimente de ordin birocratic, şi anume cei care doresc să voteze trebuie să fie înregistraţi undeva cu domiciliu ca să li se poată trimite buletinul de vot.



"Cea mai mare parte a românilor care lucrează în străinătate sau care locuiesc în străinătate nu sunt înregistraţi nici la ambasade, nici la consulate, în aşa fel încât să li se poată trimite votul prin corespondenţă. De aceea propunem un sistem simplu nebirocratic - o săptămână de vot. Acest lucru sigur că ridică o problemă, dacă nu va contestat la CCR ca să trebuiască să aplicăm şi în ţară acelaşi sistem, dar cred că aşa cum se întâmplă şi în alte ţări, unde se practică acest sistem, cred că şi la noi aceasta este soluţia optimă. În perioada următoare vom face o discuţie şi cu celelalte partide din Parlament să ascultăm, să dezbatem şi să vedem care este soluţia cea mai potrivită", a adăugat Tăriceanu.

AGERPRES