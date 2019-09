ALDE se evaporă. Formațiunea n-ar mai putea candida sub sigla actuală la viitoarele alegeri

Unul dintre disidenții excluși din partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu face o dezvăluire incredibilă. Deputatul Marian Cucșa susține că ALDE Europa a solicitat ca formațiunea cu același nume din România să nu mai folosească sigla și numele, având în vedere că formațiunea s-a retras, după alegerile europarlamentare, din familia politică europeană. Informația este dezmințită, voalat, de conducerea ALDE, care, atât prin vocea lui Tăriceanu, cât și prin cea a purtătorului de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian, admit că este o problemă cu sigla și cu numele, dar că partidul va participa la următoarele alegeri (locale și parlamentare).

Marian Cucșa, proaspăt exclus din ALDE, îl acuză pe Călin Popescu Tăriceanu că a ținut ascuns față de colegii săi de partid faptul că ALDE Europa a înștiințat, în urmă cu câteva luni, printr-o scrisoare, că formațiunea nu mai are voie să utilizeze nici numele, nici sigla, deoarece nu mai face parte din acest grup politic european. Deputatul adaugă că „Tăriceanu a ținut ascunsă această scrisoare de membrii de partid și nu a luat nicio măsură pentru remedierea situației”.

Tăriceanu: Avem numele înregistrat la OSIM

Liderul ALDE confirmă faptul că formațiunea pe care o conduce a decis dezafilierea de ALDE Europa, după alegerile europarlamentare, deoarece lideri ai acestui grup au exercitat permanent presiuni pentru părăsirea alianței de guvernare cu PSD și pentru apropierea de facțiunea USR-PLUS. „Alte motive au fost lipsa de sprijin sau chiar închiderea ochilor în lupta împotriva abuzurilor din justiție și încălcarea drepturilor și libertăților cetățeanului sau intenția, finalizată mai târziu, de diluare a ALDE Europa într-un grup european «progresist», unde s-a pierdut identitatea liberală”, precizează fostul președinte al Senatului.

Conform lui Tăriceanu, sigla și denumirea ALDE România sunt mărci înregistrate la OSIM. „Nu există nicio solicitare oficială din partea conducerii ALDE Europa cu privire la acest aspect. Într-un schimb de mesaje pe care l-am avut cu președintele ALDE Europa am convenit ca problema numelui să fie soluționată pe cale amiabilă. Având în vedere realitatea politică de după decizia dezafilierii, este normal să fie nevoie de o clarificare în privința numelui. Nu există un termen până la care trebuie făcută această schimbare, așa că partidul poate participa la următoarele alegeri, locale și parlamentare din 2020, cu actuala siglă și actuala denumire”.

Dezvăluiri din ședința în care s-a decis ieșirea de la guvernare

În acest context, mai multe surse politice afirmă că, în fapt, în viitoarele alegeri, ALDE va candida sub aripa lui Pro România. Deputatul Alexandru Băișanu, exclus din partid, afirmă că Victor Ponta „l-a împachetat” și „l-a făcut de Nufărul” pe Călin Popescu Tăriceanu, dezvăluind un episod care avut loc în ședința conducerii ALDE prin care s-a luat decizia ieșirii de la guvernare și a formării unei alianțe electorale cu Pro România. „Sunt singurul care s-a ridicat și am zis: «Domnule, suntem nebuni? Până acum 5 minute ne cereați să ieșim de la guvernare ca să candieze Tăriceanu la prezidențiale. Pe urmă vine bomba – să îl votăm pe Diaconu. A fost pe repede-înainte». Întreaga construcție nu mai are logică. Pe urmă ni s-a spus să face alianță cu Pro România, să nu mai candideze Tăriceanu și să îl susținem pe Diaconu”, povestește Băișanu. Acesta a concluzionat, precizând că „domnul Ponta l-a împachetat, l-a făcut de Nufărul pe marele și experimentatul om politic Tăriceanu. Care tot pe noi ne face «conserve», «șobolani» și «cozi de topor»”.