Alegeri prezidențiale 2019. Dăncilă: Am votat pentru o Românie a bunăstării şi a drepturilor garantate

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat că a votat pentru "o Românie a bunăstării şi a drepturilor garantate".



"Am votat pentru o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură şi demnă, în care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine, că nu au ce pune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii şi salarii, am votat împotriva austerităţii, am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile preşedintelui României", a declarat, duminică, Dăncilă, după ce a votat la o secţie de la Colegiul Naţional "Sfântu Sava".



Ea a fost la vot împreună cu soţul său, Cristinel Dăncilă, şi cu vicepreşedintele PSD Olguţa Vasilescu.



Dăncilă a fost aşteptată la ieşirea din secţia de votare de zeci de simpatizanţi care i-au urat succes. AGERPRES