Alegeri prezidențiale 2019. Deputată USR, amendată după ce și-a pozat buletinul de vot și a postat fotografia pe Facebook

Deputata USR de Bistriţa-Năsăud, Cristina Iurişniţi, a fost sancţionată contravenţional de Poliţie cu amendă în valoare de 2.000 lei pentru continuarea propagandei electorale, după ce duminică după-masă şi-a fotografiat buletinul de vot, ştampilat şi a postat fotografia pe pagina sa de socializare.



"În urma verificărilor, a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru continuarea propagandei electorale. Este singurul incident", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb.



La rândul său, preşedintele Biroului Electoral Judeţean Bistriţa-Năsăud, Reghina Berari, a spus că, în urma plângerii formulate de PSD pe numele deputatei USR Cristina Iurişniţi, a fost emisă o decizie prin care s-a dispus înlăturarea de pe pagina de socializare a fotografiei cu buletinul de vot.



"Probleme deosebite nu am avut, în afară de plângerea formulată împotriva postării făcute de doamna Cristina Iurişniţi. Noi am emis o decizie în care am dispus înlăturarea de pe reţeaua de socializare a buletinului de vot postat de doamna Iurişniţi şi am sesizat Inspectoratul de Poliţie al judeţului Bistriţa-Năsăud, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile răspunderii contravenţionale", a explicat Reghina Berari.



Deputata USR de Bistriţa-Năsăud a şters la scurt timp de pe Facebook fotografia în care apărea buletinul de vot şi a făcut o altă postare, în care apărea fotografiată în timp ce introducea buletinul în urnă.

AGERPRES