Alegeri prezidențiale 2019. Gabriela Firea: Am votat cu gândul la un preşedinte care va pune capăt unor măsuri de austeritate

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că a votat, duminică, cu gândul la un preşedinte care va pune capăt unor măsuri de austeritate care vor face foarte mult rău.



"Am votat cu gândul la un preşedinte care va pune capăt unor măsuri de austeritate care vor face foarte mult rău, pentru că a scădea veniturile românilor nu poate fi decât o veste îngrijorătoare şi, în ceea ce mă priveşte, nu voi fi niciodată de acord să fie curbe de sacrificiu pe categorii sociale care oricum sunt vulnerabile. Sunt un om care a întotdeauna a considerat că şi bunicii noştri, şi părinţii noştri trebuie să trăiască decent, nu doar prin ajutorul copiilor şi nepoţilor, ci şi prin veniturile pe care le obţin ei, ca o recunoştinţă a muncii lor de toată viaţa", a declarat Firea, la ieşirea de la Secţia de votare numărul 134 de la Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa".



Primarul general al Capitalei a fost prima care a votat la secţia de votare deschisă la Colegiul "Griviţa" şi a spus că a venit să voteze "cu gândul la copiii acestei ţări".



"Am venit la 7 dimineaţa să votez cu gândul la copiii acestei ţări, nu doar la copiii mei. Îmi doresc foarte mult să trăim într-o ţară în care toţi copiii să aibă şanse egale şi de educaţie şi de dezvoltare, atât cei din mediul rural, cât şi cei din marile oraşe. Mi se pare normal să votăm şi să avem orice acţiune şi orice gând la ei, la copii, la tineri, pentru că ei sunt cei mai importanţi, atât pentru noi ca părinţi, cât şi pentru familia noastră, România", a afirmat Gabriela Firea.



Firea a precizat că a votat cu speranţă şi a spus că şi-ar dori ca oamenii din România să nu mai fie nevoiţi să lucreze în afara graniţelor pentru a putea trăi decent.



"De asemenea, mi-aş dori ca în perioada următoare să nu mai fie învrăjbite categorii socio-profesionale, unele împotriva celorlalte, să dăm respect medicilor, profesorilor, cercetătorilor, inginerilor, muncitorilor, şi calificaţi, şi necalificaţi, să poată să-şi găsească de lucru în ţara noastră şi să fie mulţumiţi cu familia lor, cu viaţa lor, cu traiul lor, să nu mai găsească posibilităţi de a trăi decent doar în afara graniţelor. Mi-aş dori o Românie frumoasă, o Românie prosperă în care fiecare să-şi găsească un loc care să-i aducă mulţumire sufletească, atât pentru el, cât şi pentru familia sa. Vom vedea ce se va întâmpla. Am votat cu speranţă", a mai spus Gabriela Firea. AGERPRES