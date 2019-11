Alegeri prezidențiale 2019. Iohannis: Am votat pentru o Românie modernă, europeană, normală; e ziua campionilor cu ştampila în mână

Lucian Alecu

Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, preşedintele Klaus Iohannis, a declarat că a votat pentru o Românie modernă, europeană, normală şi a făcut apel la alegători să meargă la vot.



"O zi foarte foarte, foarte importantă astăzi. Eu, personal, am votat pentru o Românie modernă, europeană, normală şi vă invit pe toţi, dragi români, să veniţi la vot. Astăzi este o zi extrem de importantă, votăm pentru viitorul României, pentru direcţia în care va merge România mai departe. Astăzi este ziua campionilor cu ştampila "Votat" în mână. Dragi români, fiţi toţi campioni astăzi!", a spus Iohannis, duminică, după ce a votat la o secţie de la Liceul "Jean Monnet".



El a arătat că aşteaptă ca mulţi români să vină la vot.



"Am aşteptarea să vină foarte mulţi români la vot şi, evident, cu ceva emoţie aşteptăm diseară rezultatul", a spus Iohannis.



Iohannis a afirmat că nu crede că vor exista incidente.



"Din informaţiile pe care le am până acum, totul este foarte bine organizat şi cred că lucrurile vor decurge normal. Important este să se meargă la vot", a conchis preşedintele.



Alături de şeful statului, la secţia de vot au fost preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, şi mai mulţi liberali. AGERPRES