Alegeri prezidențiale 2019. Iohannis: PNL, USR PLUS, PMP şi UDMR trebuie să înceapă să lucreze împreună

Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, Klaus Iohannis, actualul şef al statului, a declarat că războiul cu PSD nu s-a încheiat, făcând apel la români să vină la vot şi în turul doi al scrutinului prezidenţial.



El a arătat că PNL, USR PLUS, PMP şi UDMR trebuie să înceapă să lucreze împreună.



"O apreciere deosebită pentru munca depusă de noul Guvern liberal sub conducerea lui Ludovic astăzi. Şi în ţară şi în străinătate votul a decurs într-o ordine perfectă, impecabilă, dar războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, un pas peste două săptămâni. (...) Votanţilor USR PLUS, care au susţinut astăzi un candidat foarte bun, le amintesc ce avem în comun - credinţa că statul de drept şi bunul european sunt pilonii dezvoltării României pe termen lung şi îi chem să construim împreună acest viitor pe care ni-l dorim. Celor de la PMP le spun: veniţi la vot. Acum putem împreună să facem România educată pe care şi eu mi-o doresc. Războiul cu PSD nu s-a terminat, dar noi suntem în poziţia în care trebuie să începem să lucrăm împreună, noi, PNL, USR PLUS, PMP, UDMR, care ne dorim o Românie normală. Dragi români, veniţi la vot pentru o Românie normală!", a spus Iohannis, la sediul PNL, după anunţarea exit-poll-urilor.



El a mai afirmat că înfrângerea PSD nu înseamnă că votanţii stângii vor fi ignoraţi sau uitaţi.



"Ei îşi doresc ceea ce îşi doresc toţi românii de la cei care sunt în conducerea ţării, bani publici folosiţi corect pentru şcoli, spitale, autostrăzi, pensii stabile şi instituţii în slujba cetăţeanului, legi corecte şi respectate de toţi", a adăugat şeful statului.

AGERPRES