Alexandrescu (USR) către Meleşcanu: Aţi devenit o vulnerabilitate pentru România

Senatorul USR Vlad Alexandrescu i-a cerut marţi demisia lui Teodor Meleşcanu, pentru "probabil cea mai gravă eroare a sa - umilirea cetăţenilor români din diaspora, nu pentru prima, ci chiar pentru a doua oară în cariera sa de ministru de Externe".



"Ceea ce voiam să vă spun, domnule Meleşcanu, este că aţi devenit o vulnerabilitate pentru România, iar cu fiecare zi pe care o petreceţi în plus la conducerea Ministerului de Externe această vulnerabilitate naţională creşte. E cazul să faceţi un lucru bun pentru ţara care vă plăteşte pensia specială şi salariul. Plecaţi astăzi, domnule ministru, şi lăsaţi diplomaţia românească pe mâini mai bune şi mai responsabile. Românii nu vor uita umilinţele la care i-aţi supus", a afirmat Alexandrescu, de la tribuna Senatului.



El a precizat că USR a depus moţiunea simplă ca urmare a felului în care Ministerul de Externe, sub conducerea lui Teodor Meleşcanu, a organizat şi a desfăşurat alegerile din 26 mai.



"Atunci, zeci de mii de români nu şi-au putut exercita dreptul constituţional de a alege, pentru că ministerul condus de domnul Meleşcanu a eşuat să legalizeze suficiente secţii de votare cu suficient personal şi buletine de vot", a punctat senatorul USR.



În opinia lui, analiza depusă de MAE cu privire la dezastrul din 26 mai "demonstrează, dacă mai era nevoie, incapacitatea domnului Meleşcanu de a judeca obiectiv şi realist realitatea existentă".



"Din păcate, domnul Meleşcanu nu mai este capabil nici să analizeze obiectiv fapte ce s-au petrecut sub conducerea acestuia şi nici să înţeleagă magnitudinea răului pe care l-a comis cetăţenilor acestei ţări. În privinţa scrutinului din 26 mai, a devenit clar încă de la început că domnia sa a acţionat vădit şi cu rea intenţie în direcţia limitării posibilităţii de exercitare a drepturilor electorale, garantate prin Constituţia României, ale românilor din străinătate. Au fost deschise secţii de vot insuficiente în zone cu densitate mare, fiind repartizate secţii în zone fără populaţie semnificativă de români. În loc să mărească numărul de secţii de votare în zonele locuite de români acestea au fost reduse, Florenţa şi Atena sunt două astfel de exemple. Secţiile de votare din diaspora au avut un număr insuficient de ştampile şi de urne îngreunând procesul de votare. A fost alocat un număr insuficient de buletine de vot pentru secţii din zone în care se ştia că locuiesc un număr semnificativ de români", a mai precizat Alexandrescu.



Moţiunea simplă "26 mai vă cere demisia, domnule Meleşcanu!", iniţiată de 34 de senatori PNL, USR şi PMP, a fost respinsă marţi de plenul Senatului.

AGERPRES