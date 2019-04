Alianţa 2020 USR PLUS îi cere şefului statului să refuze numirea lui Eugen Nicolicea la Ministerul Justiţiei

Liderii Alianţei USR PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna, îi cer preşedintelui Klaus Iohannis să nu accepte numirea lui Eugen Nicolicea la Ministerul Justiţiei.



"Eugen Nicolicea este unul dintre autorii asaltului PSD împotriva Justiţiei, un impostor fără pregătire juridică temeinică, o bătaie de joc pentru această funcţie atât de importantă în statul român. Nicolicea este direct responsabil pentru eliberarea din puşcării înainte de termen a peste 14.000 de infractori, printre care tâlhari periculoşi şi violatori, dintre care 700 s-au întors la închisoare după comiterea unor noi infracţiuni", spun reprezentanţii Alianţei, într-un comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, nominalizarea lui Eugen Nicolicea la Ministerul Justiţiei are un singur scop - adoptarea ordonanţelor de urgenţă ''care îl scapă pe Liviu Dragnea de condamnarea la 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul numirilor fictive''.



"Acest om în această poziţie este un real pericol pentru siguranţa familiilor noastre şi pentru sistemul juridic din România. Nominalizarea lui Eugen Nicolicea la Ministerul Justiţiei are un singur scop - adoptarea ordonanţelor de urgenţă care îl scapă pe Liviu Dragnea de condamnarea la 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul numirilor fictive. Alianţa USR-PLUS va face totul pentru a ne asigura că Liviu Dragnea nu va reuşi să scape de lege", se menţionează în comunicat.



Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis miercuri înlocuirea din funcţie a miniştrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero şi Tudorel Toader. În locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene, senatorul Liviu Tit Brăiloiu la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi deputatul Eugen Nicolicea la Ministerul Justiţiei.

