Alina Gorghiu: Legea care-l face pe Dragnea "patronul" comisiei România 2040, un eşec din faşă

Senatorul PNL, Alina Gorghiu a declarat joi, la Timişoara, că legea care-l face pe liderul PSD, Liviu Dragnea, "patronul comisiei privind elaborarea strategiei pentru România 2040" este un proiect mort din faşă, întrucât preşedintele social-democraţilor a dovedit că este "incapabil" să elaboreze o strategie cât de mică, "darămite una de ţară, pe 20 de ani".



"A fost votată legea care-l face pe Liviu Dragnea patronul strategiei pe termenul lung în România (comisia România 2040, n.r.), pentru că domnul Dragnea este disperat să ocupe orice funcţie. Dacă se vacantează funcţia de şef al Academiei Române, vă asigur că va da o lege specială ca să ocupe această poziţie", a afirmat Alina Gorghiu, într-o conferinţă de presă.



Parlamentarul liberal a precizat că PNL a votat împotriva legii prin care se statuează ca şeful comisiei de strategie să fie Liviu Dragnea, strategie care va elabora politicile strategice de politici publice economice şi sociale ale României până în anul 2040.



"Liviu Dragnea nu are capacitatea să facă niciun fel de strategie în România, şi s-a văzut acest lucru, nici măcar pe termen scurt, la nivelul PSD, care este într-o degringoladă fără precedent. În această comisie ar trebui să patroneze un grup de lucru din care fac parte reprezentanţi ai Preşedinţiei, ai Academiei Române, ai Consiliului Economic Social, ai Comisiei de Prognoză, toată 'crema' din administraţie şi din toate instituţiile publice din România şi nu numai. Cred că este încă un proiect omorât din faşă, pentru că Liviu Dragnea a simţit nevoia să-şi pună numele pe această comisie şi este un eşec înainte ca legea să fie publicată în Monitorul Oficial", a mai afirmat Alina Gorghiu.



Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040", care prevede înfiinţarea, în acest sens, a Comisiei "România 2040", condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor.



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei elaborării şi actualizării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung, denumită Strategia "România 2040". Aceasta va cuprinde scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate.



Strategia se va actualiza la un interval de trei ani.



Autorităţile administraţiei publice, Academia Română, academiile de ramură, instituţiile de învăţământ superior, instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public şi privat, sindicatele şi patronatele de ramură, precum şi organismele neguvernamentale de profil vor sprijini elaborarea Strategiei "România 2040", scop în care se înfiinţează Comisia "România 2040", organism consultativ, fără personalitate juridică.



Conform prevederilor adoptate, în sensul prezentei legi, Strategia "România 2040" presupune atingerea obiectivelor propuse a fi realizate pe termen lung, liniile directoare cu privire la dezvoltarea economico-socială şi setul de politici publice strategice care ar trebui implementate, ţinând cont de principiile dezvoltării durabile.



Strategia "România 2040" se elaborează prin dezbatere naţională şi cuprinde scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate. Această strategie se elaborează sub directa coordonare a Camerei Deputaţilor, care asigură conducerea întregului proces. Iniţial, se prevedea că strategia se elabora sub coordonarea Parlamentului.



Comisia "România 2040" este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor. Coordonarea metodologică şi ştiinţifică a activităţii Comisiei "România 2040", precum şi a întregului proces de elaborare a strategiei este realizată de Consiliul de Programare Economică şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Comisia "România 2040" îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, atât în cadrul unor reuniuni lunare în plen, cât şi în mod curent, prin realizare de lucrări de fundamentare şi sinteză.



Conform actului normativ, Comisia "România 2040" este alcătuită din: preşedintele Camerei Deputaţilor, care este şi preşedintele Comisiei "România 2040", doi reprezentanţi ai Guvernului desemnaţi de premier, doi reprezentanţi ai Preşedinţiei, câte un reprezentant al partidelor parlamentare, câte doi reprezentanţi ai comisiilor de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor, doi reprezentanţi ai Academiei Române desemnaţi de preşedintele forului, câte doi reprezentanţi ai Consiliului de Programare Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, cinci personalităţi ale ştiinţei, din mediul academic şi universitar, desemnate de conducerea Comisiei "România 2040", la propunerea Consiliului de Programare Economică, precum şi un reprezentant desemnat de Consiliul Naţional al Rectorilor.



Membrii Comisiei "România 2040" sunt numiţi prin hotărâre a Camerei Deputaţilor, conform nominalizărilor.



Cheltuielile legate de organizarea, funcţionarea şi activitatea specifică a Comisiei "România 2040" se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaţilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în acest sens.



Camera Deputaţilor este for decizional în privinţa acestui proiect de lege. AGERPRES