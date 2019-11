Alina Gorghiu spune că lista participanţilor la dezbaterea cu Iohannis va fi finalizată astăzi

Senatorul PNL Alina Gorghiu a anunţat că lista cu cei care vor participa activ la dezbaterea cu preşedintele Klaus Iohannis va fi finalizată în cursul zilei de luni, iar pe ea se află analişti politici, jurnalişti, politologi, care reprezintă ''toate curentele de opinie din societate''.



"Vom finaliza acest proces astăzi (de selectare a participanţilor la dezbaterea cu Iohannis - n.r.) şi vom face informarea oficială. Am pornit de la premisa că o dezbatere nu poate fi făcută cu 100 de oameni care adresează întrebări. Mi-aş fi dorit să putem genera un asemenea format, să existe 100 de jurnalişti, 200 prezenţi, fiecare dintre ei ar fi avut dreptul şi ar fi meritat să poată să facă acest lucru, din păcate ideea de dezbatere presupune un cadru mai aşezat, presupune un număr mai restrâns de participanţi, pentru că tocmai de aceea se cheamă dezbatere şi nu conferinţă de presă maraton. S-a făcut o propunere mai amplă la început, după care am încercat să facem o selecţie de analişti politici, jurnalişti, politologi, care să reprezinte toate curentele de opinie din societate, sau să acoperim o plajă cât mai largă. O să vedeţi lista finală şi o să vă convingeţi că sunt persoane care nu au parti-pris cu preşedintele Iohannis aşa cum a încercat PSD la un moment dat să sugereze. Sunt personalităţi din viaţa publică românească, care de-a lungul timpului au avut opinii pro sau contra Iohannis, pro sau contra mandatului său", a spus Gorghiu, la Palatul Parlamentului, întrebată care au fost criteriile de selecţie a celor care vor participa activ la dezbaterea de marţi a lui Klaus Iohannis.



Potrivit acesteia, dezbaterea va dura două ore, iar în sală vor fi prezenţi toţi jurnaliştii acreditaţi la Palatul Cotroceni şi "un număr reprezentativ" de studenţi.



Ea a refuzat să spună ce se va întâmpla dacă preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, ar veni la această dezbatere.



"Este o decizie pe care PSD o va lua (venirea Vioricăi Dăncilă la dezbatere neinvitată - n.r.). Dacă vrea să se facă de râs, să participe la un eveniment pe care PNL cu candidatul său doreşte să îl facă, este opţiunea lor. Nu pot să anticipez dacă PSD doreşte circ şi în final de campanie sau nu. Dacă va dori, noi suntem foarte relaxaţi. Dumneavoastră mergeţi în casa unui om care nu v-a invitat? Este fix un eveniment pe care PNL îl organizează. Dacă doamna Dăncilă are de gând să organizeze vreun eveniment, nu mă îmbrac frumos ca să bat la uşă şi să spun: doresc şi eu să particip. (...) Nu ştiu ce va face Viorica Dăncilă. Ce vom face noi depinde de ce va face PSD într-o foarte mică măsură, pentru că obligaţia noastră este să oferim publicului o dezbatere aşezată, de substanţă, care se desfăşoară într-un cadru normal, echilibrat, cu oameni care adresează întrebări fără să îl menajeze pe Klaus Iohannis. Că Viorica Dăncilă îşi va pune broşa şi că strategii domniei sale o aduc până la uşă e mai puţin important", a arătat aceasta.

