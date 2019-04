Ambasadorul României în China, Basil Constantinescu, desemnat "Personalitatea de ştiri a anului"

Compania media chineză "Home and Abroad News Press" a acordat premiul anual pentru ”News Person of the Year” (Personalitatea de știri a anului) ambasadorului României în China, E.S. Basil Constantinescu, alături de alți șase șefi de misiune acreditați la Beijing.

Premiul ediției 2018 și trofeul News Person of the Year a fost acordat ambasadorului român, pentru contribuțiile sale la promovarea relațiilor bilaterale dintre România și China. Organizatorii au menționat eforturile șefului de misiune român în promovarea activă a educației, economiei, comerțului și culturii dintre China și România. „Cred că suntem de acord, cu toții, că presa și media au devenit printre cei mai importanți ambasadori ai zilelor noastre. Totodată, presa și media – în general –, joacă rolul de ochi și de urechi ai diplomației. Datorită eforturilor neobosite ale jurnaliștilor noștri, lumea de astăzi este mai conectată, mai transparentă, mai dreaptă și mai unită ca niciodată altcândva în istorie”, a declarat șeful E.S. Basil Constantinescu la acceptarea premiului.