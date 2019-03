Ana Birchall: Prioritatea Guvernului este ca tinerii să aibă şansa de a se realiza aici, în România

Prioritatea Guvernului este ca tinerii să aibă şansa de a se realiza aici, în România, investiţia în tineri fiind o investiţie în viitorul nostru, a afirmat joi vicepremierul Ana Birchall, în cadrul Conferinţei de Tineret a Uniunii Europene, care are loc la Bucureşti.



Vicepremierul a arătat că rata şomajului în rândul tinerilor a scăzut, dar problemele nu sunt pe deplin rezolvate.



"Pe parcursul acestei săptămâni, am avut la Bucureşti tineri cu experienţe de viaţă şi cu formare educaţională sau profesională diferite, dar cu interese comune atunci când vine vorba de cele două teme propuse de conferinţă - 'Dialogul UE cu tinerii' şi 'Viitorul muncii'. Pe de o parte, 'Dialogul UE cu tinerii' este un proces amplu, care vine în întâmpinarea aşteptărilor tinerilor, care urmăreşte identificarea de soluţii împreună cu aceştia şi care invită factorii de decizie - guverne şi alte autorităţi centrale sau locale - la acţiune, în aşa fel încât problemele şi provocările cu care ne confruntăm astăzi la nivel european să nu persiste şi să nu fie amplificate pe viitor, cu riscul de a prejudicia interesele generaţiilor viitoare. Şi putem lua exemplul 'ocupării tinerilor', temă în privinţa căreia Uniunea Europeană şi statele membre nu au fost pasive, ci au recunoscut amploarea consecinţelor generate pe piaţa forţei de muncă în special în rândul tinerilor de recenta criză economică şi au iniţiat măsuri precum 'Schema de garanţie pentru tineri', 'Locuri de muncă pentru tineri' sau programul 'Corpul European de Solidaritate' dedicat din nou tinerilor. Efectele pozitive se simt dacă ne uităm la rata şomajului în rândul tinerilor care se află în prezent în scădere, dar problemele nu sunt pe deplin rezolvate", a precizat Ana Birchall.



Într-o conferinţă de presă la finalul reuniunii, ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, a subliniat că o soluţie pentru reducerea numărului tinerilor care pleacă din ţară este crearea de locuri de muncă.



"Aceasta este una dintre problemele pe care tinerii le ridică. Guvernul face în continuare eforturi deosebite pentru a reuşi acest lucru, acum rata şomajului este în scădere după cum ştiţi şi asta ne arată că ne aplecăm asupra tinerilor care se confruntă cu astfel de probleme. Dar asta nu înseamnă că am rezolvat toate problemele. Ne bucurăm că bugetul Erasmus va fi dublu şi că va acoperi astfel o parte dintre problemele tinerilor", a spus Bogdan Matei.



Vicepremierul Ana Birchall, comisarul european Tibor Navracsics, ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, şefa Departamentului de tineret de la Consiliul Europei, Antje Rothemund, şi preşedintele European Youth Forum, Carina Autengruber, au participat la lucrările Conferinţei de Tineret a Uniunii Europene, principala manifestare de tineret a fiecărei preşedinţii rotative şi cel mai mare eveniment destinat tinerilor din Europa şi din afara spaţiului european. AGERPRES