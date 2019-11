Ana Birchall, pusă la colț de judecători pentru atacurile pe care le-a concertat la adresa SIIJ

Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului condamnă, într-un document oficial, acțiunile fostului ministru al Justiției, care a încercat să anihileze Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Magistrații arată că Ana Birchall, prin pozitiile pe care le-a avut în calitate de ministru și prin postările de pe Facebook, „s-a alăturat corului celor care refuză să vadă faptele, legea și deciziile CCR, alegând, în schimb, să dezinformeze opinia publică cu privire la SIIJ și la importanța acestei structuri de Parchet pentru o reală independență a judecătorilor și procurorilor, în beneficiul democrației și al cetățenilor români.

În punctul de vedere al AJAD, care demontează afirmațiile făcute de Ana Bircall, în 15 noiembrie, pe contul său de Facebook, arată: „SIIJ nu are nici o «suprapunere» de competențe, așa cum fals declara fostul ministru Ana Birchall”. „Competențele SIIJ derivă din lege, care a trecut inclusiv de CCR, iar competența SIIJ este determinată de calitatea persoanelor investigate, așa cum este și în cazul militarilor, care sunt anchetați de Parchetele Militare”, arată magistrații, care atrag atenția că a admite că SIIJ are „suprapuneri” de competența înseamnă a admite, implicit, că DNA a funcționat ani de zile în acest mod, din moment ce o direcție de Parchet creată pentru a investiga corupția a cercetat penal persoane, inclusiv pentru infracțiuni de fals sau de ucidere din culpă.

Calificarea anchetatorilor

Mai departe, se arată că explicațiile și argumentele privind competențele și necesitatea înființării SIIJ au fost date nu doar credibil, ci și detaliat, în decursul timpului, iar acestea sunt foarte simple. „Dacă, pentru o infracțiune minoră comisă de un magistrat, chiar din culpă, competența de investigare aparținea Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel, cu atât mai mult pentru infracțiuni de corupție ori grup infracțional organizat, ce sunt infracțiuni complexe, competența de cercetare nu poate reveni unor procurori cu grad profesional sub nivelul Curții de Apel”. Astfel, așa cum prevede legea în vigoare și în acest moment, atât în DNA cât și în DIICOT, „acced procurori cu minimă perioadă de vechime, cu grad profesional inclusiv de Parchet de pe lângă judecătorie, care aveau competență, până la înființarea SIIJ, să cerceteze magistrați pentru fapte de corupție ori de criminalitate organizată. Dacă funcționau la Parchetele corespunzătoare gradului profesional deținut, respectivii procurori nu ar fi putut cerceta nici măcar o infracțiune din culpă ori privind regimul circulației pe drumurile publice săvârșite de un magistrat”.

Judecătorii reacționează

AJAD precizează că era un nonsens juridic ca magistrații care comit infracțiuni minore să poată fi cercetați doar de procurori cu grad minim de Parchete de pe lângă Curți de Apel, dar pentru infracțiuni grave, complexe, să poată fi cercetați de procurori cu grad profesional de Parchete de pe lângă judecătorii, care au fost promovați la DNA ori la DIICOT „fără nicio transparență, în baza unor interviuri obscure, date în fața șefilor din cele două structuri”.

Din acest punct de vedere, magistrații identifică o problemă mult mai gravă. „Dacă demnitarii nu au o problemă că sunt cercetați de procurori din DNA cu grad de judecătorie, pentru magistrați problema este una reală și serioasă, deoarece modul de instrumentare al unui dosar poate deveni un mijloc uriaș de presiune atât asupra magistratului cercetat, cât și asupra colegilor acestuia, putând deveni chiar o amenințare la adresa independenței justiției. Din acest motiv, indiferent de infracțiunea cercetată, anchetarea judecătorilor și procurorilor trebuie să se facă de către procurori selectați printr-un concurs organizat transparent, în mod independent și fără nicio influență politică, aleși dintre procurori cu grad și vechime suficient de mare pentru a garanta profesionalismul, obiectivitatea și maturitatea acestora”.

Ex-ministrul Justiției, suspectat că nu cunoaște prevederile Constituției

După ce au demontat, pas cu pas, argumentația Anei Birchall cu privire la SIIJ, magistrații consideră că poziția fostului ministru al Justiției „reprezintă nu doar dezinformare și fake-news, dar demonstrează superficialitatea înțelegerii de către aceasta a unor chestiuni de drept lămurite în detaliu de CCR. „Reacția nefondată a fostului ministru al Justiției Ana Birchall este cu atât mai gravă cu cât, conform Constituției, procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției, iar din poziția de ministru al Justiției doamna Birchall era de așteptat să fi știut aceste detalii juridice”.

În context, afirmația că în SIIJ se „încalcă principiul separării carierelor judecătorilor și procurorilor” este o sfidare a Deciziei 33/2018 a CCR, care a lămurit scopul înființării SIIJ din perspectiva garantării independenței justiției.

Sub aspectul înfiinţării Secţiei, la nivelul celui mai înalt Parchet naţional, Curtea Constituțională a reținut, în cuprinsul acestei Decizii, că aceasta are ca scop crearea unei structuri specializate, cu un obiect determinat de investigaţie, şi constituie o garanţie legală a principiului independenţei justiţiei, sub aspectul componentei sale individuale, independenţa judecătorului. AJAD arată că, din paragraful citat, rezultă cu claritate că înființarea acestei secții constituie o garanție legală a independenței justiției, a independenței judecătorului, „ori exact acest aspect simplu, clar și logic este ignorat de toți cei care defăimează SIIJ, inclusiv de doamna Birchall”.

Secția Specială, catalogată drept o garanție a independenței justiției

Potrivit legii în vigoare, atacată de Birchall, dar și de alți susținători ai „statului de drept”, numirea procurorilor din SIIJ se face exclusiv de CSM, fără nicio influență politică, iar condițiile de accedere în acest Parchet sunt de 18 ani vechime, grad profesional de minim Parchet de pe lângă Curțile de Apel, o reputație profesională impecabilă, concurs transparent de numire, toate acestea fiind solide garanții ale independenței procurorilor care activează în secție. AJAD arată că nu există comparație între criteriile de vechime și profesionalism pentru accederea în SIIJ față de DNA ori DIICOT, „iar cine susține că judecătorii și procurorii trebuie să fie în continuare cercetați de procurori cu grad de judecătorie și vechime minimă ridică serioase semne de întrebare dacă este interesat cu adevărat de independența justiției”.