Ana Birchall spune că pentru Guvern este esenţială aprofundarea laturii economice a Parteneriatului Strategic cu SUA

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Ana Birchall, a declarat vineri că pentru Guvern este esenţială dezvoltarea şi aprofundarea laturii economice a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.



"Un obiectiv important al Guvernului Dăncilă este dezvoltarea şi aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. (...) Pe parteneriatul cu Statele Unite avem destul de mult (...) spaţiu pentru a contribui la dezvoltarea şi aprofundarea pe partea economică. (...) Pentru noi, este esenţial ca (...), pe lângă latura politico - de securitate şi pe partea de apărare, care sunt componente extrem de importante ale Parteneriatului nostru strategic, să continuăm aprofundarea pe latura economică", a afirmat Ana Birchall, la Antena 3.



În acest sens, vicepremierul Birchall a dat exemplu o măsură adoptată de Guvern, şi anume schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice.



Totodată, Ana Birchall a evidenţiat faptul că s-a întâlnit, în luna iunie, la Washington, cu secretarul de stat Mike Pompeo.



"Este prima bilaterală organizată la Departamentul de Stat în ultimii zece ani şi această bilaterală a fost organizată de noi, discuţiile au fost de substanţă. (...) Eu am mai fost în Statele Unite într-o vizită de lucru, din dispoziţia doamnei prim-ministru, la începutul lui aprilie. Tot cu ocazia vizitei din iunie, am avut întâlniri şi cu alţi doi secretari din Administraţia Trump - (...) secretarul pentru comerţ Ross (Wilbur Ross - n.r.) şi secretarul pe energie (Rick Perry - n.r.) şi, sigur, alte întâlniri care au fost atât la Administraţie, cât şi în Congres şi în Senatul american", a spus Birchall.



De asemenea, ea a reiterat faptul că în iunie, la Bucureşti, a fost organizată reuniunea Dialogului Strategic România - Statele Unite ale Americii, la care a participat şi Wess Mitchell, asistent al secretarului de stat al SUA.



"Am organizat, în România, Dialogul Strategic. (...) Anul acesta l-am organizat la Bucureşti şi, iarăşi, a fost pentru prima dată când am avut o prezenţă de nivel, a fost (...) Wess Mitchell. (...) Am discutat teme extrem de importante pentru România şi pentru rolul geostrategic pe care România îl joacă în regiune", a arătat Ana Birchall.



În ceea ce priveşte chestiunea vizelor pentru românii care călătoresc în SUA, Birchall a precizat că "s-au făcut paşi importanţi".



"Noi am făcut eforturi foarte mari şi chiar încercăm să schimbăm modul de calcul, pentru că, în momentul de faţă, se calculează la procentul de refuz. De exemplu, dacă un om completează greşit o virgulă, e în categoria refuzului. Noi încercăm să schimbăm criteriul, (...) şi anume câţi nu respectă legea odată ce au obţinut această viză. (...) S-au făcut paşi importanţi", a mai afirmat Birchall. AGERPRES