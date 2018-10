Andronache: PNL ia în calcul sesizarea CCR în cazul proiectului privind combaterea spălării banilor

Deputatul PNL Gabriel Andronache a declarat marţi că prevederea din proiectul privind combaterea spălării banilor potrivit căreia asociaţiile şi fundaţiile sunt obligate să raporteze instituţiilor statului tranzacţiile şi beneficiarii reprezintă "o modalitate prin care puterea politică va putea hărţui aceste entităţi ale societăţii civile".



Andronache a spus că PNL ia în calcul sesizarea Curţii Constituţionale în cazul în care prevederea rămâne în această formă.



"Ceea ce se întâmplă la Comisia juridică referitor la transpunerea directivelor referitoare la spălarea banilor în sensul în care asociaţiile şi fundaţiile sunt incluse între acele persoane care sunt obligate la raportare constituie un atac evident la buna funcţionare a acestor asociaţii şi fundaţii în mediul democratic din România şi va constitui - sperăm noi ca această situaţie să nu intre în vigoare - o modalitate prin care puterea politică va putea hărţui aceste entităţi reprezentante ale societăţii civile. Noi sperăm că până la urmă majoritatea parlamentară să renunţe la aceste modificări, să accepte amendamentele noastre de eliminare, noi vom vota, dacă se menţine modalitatea aceasta pe care au propus-o, împotriva legii", a afirmat Gabriel Andronache.



El a menţionat că, până în prezent, aceste asociaţii nu aveau obligaţia de raportare, iar acum orice donaţie, chiar şi de un leu, către un beneficiar trebuie raportată.



"Până în prezent, aceste asociaţii şi fundaţii şi, haideţi să luăm un exemplu concret, ne referim în special la cele care desfăşoară activităţi în domeniul social nu aveau obligaţia - erau trecute în legea în vigoare -, dar nu aveau obligaţia de raportare. Asta înseamnă că orice donaţie care la ora aceasta poate fi şi de un euro sau orice alocare de bani către un beneficiar trebuie raportată şi, mai mult decât atât, trebuie raportat inclusiv numele persoanei beneficiare. Adică, dacă vorbim de o femeie, spre exemplu, care este victimă a violenţei domestice, acesteia trebuie să i se facă public numele în registrul care va fi înfiinţat la Ministerul Justiţiei, ca beneficiar al unei astfel de donaţii, dacă donaţia respectivă depăşeşte un anumit cuantum", a explicat Andronache.



Liberalul a susţinut că, în această situaţie, asociaţiile şi fundaţiile vor fi obligate să identifice donatorii.



"Bineînţeles că asociaţiile şi fundaţiile, în situaţia aceasta, vor fi obligate să îşi canalizeze eforturile pentru identificarea donatorilor, pentru că fiecare dintre noi mergem în supermarketuri şi vedem că acolo putem lăsa 50 de bani, un leu, 10 lei în diverse cutii de colectare a acestor fonduri. Deci vor trebui să identifice persoanele sau, dacă nu, să specifice categoria de beneficiar în mod concret, fără a se spune care sunt aceste categorii. Deci, în lege nu sunt identificate aceste categorii, situaţie care, după părerea noastră, prin conţinutul eliptic, poate genera abuzuri", a afirmat deputatul liberal.



Gabriel Andronache a anunţat în context că PNL ia în calcul sesizarea la Curtea Constituţională în cazul în care proiectul va fi adoptat în această formă.



"În mod evident, am spus şi în comisie, luăm în calcul sesizarea Curţii Constituţionale, pentru că sunt reglementări care la ora aceasta nouă ne dau fiori, efectiv. (...) Este încă un exemplu prin care actuala putere politică, formată din PSD şi ALDE, pleacă de la un principiu corect, bun, necesar României şi ajunge să creeze monştri, pentru că noi susţinem, am şi spus, susţinem adoptarea legii de implementare a directivei, am susţinut şi o serie de amendamente ale Oficiului Naţional pentru Combaterea Spălării Banilor, însă detaliile sau diavolul stă în detalii. Acolo sunt două sau trei amendamente care practic generează aceste suspiciuni că un instrument legislativ corect, necesar, pe care îl susţinem, se transformă într-un instrument de abuz asupra societăţii civile", a mai spus Andronache.



Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a adăugat că Partidul Naţional Liberal va adresa o scrisoare Comisiei Europene prin care să se precizeze aceste aspecte.



"PNL va adresa o scrisoare Comisiei Europene prin care să precizeze exact aceste aspecte, pentru că una este combaterea spălării banilor şi una este îngrădirea activităţii organizaţiilor nonguvernamentale, activităţii societăţii civile, abuzuri împotriva societăţii civile sau a presei. Este exact aceeaşi manieră infracţională pe care PSD a folosit-o şi în alte situaţii", a susţinut Raluca Turcan.



Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a decis marţi, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spălării banilor, interzicerea emiterii de acţiuni la purtător şi ca asociaţiile şi fundaţiile să fie obligate să raporteze instituţiilor statului toţi beneficiarii. Deputaţii jurişti au adoptat mai multe amendamente în acest sens la proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat anterior la Senat. Raportul Comisiei juridice urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, care este for decizional. AGERPRES