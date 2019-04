Anton Anton: N-am blocat niciun fel de investiţii şi nu cred că am făcut ceva împotriva intereselor României

Ministrul Energiei, Anton Anton, a afirmat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că nu a blocat niciun fel de investiţii în domeniu şi că nu înţelege de ce e acuzat că "luăm gaze de la ruşi", în condiţiile în care şi "până acum am luat gaze de la ruşi".



"Îmi pare bine că energia este aşa un subiect important în care dezbatem nişte lucruri, după părerea mea, prezentate mai ciudat. Nu vreau să comentez cum au apărut normele, când au apărut, de ce au apărut... Vreau că comentez partea cu propaganda rusă. Îmi pare tare rău că o colegă mă acuză pe mine şi spune că am preluat injurii. Nu cred că am înjurat vreodată pe cineva în Parlament. Că am folosit elemente de propagandă rusă, nu cred că s-a întâmplat şi nu cred că există vreun document care să susţină acest lucru. Nu cred că am făcut ceva împotriva intereselor României. N-am militat suficient de mult, poate dumneavoastră credeţi că scaunul de ministru este foarte comod. Vă invit să vă aşezaţi pe el, haideţi să vedeţi cum e. N-am blocat niciun fel de investiţii. Investiţiile în Marea Neagră s-au deblocat şi o să se deblocheze în continuare. Tot timpul ne plângem că producţia internă nu e suficientă şi dovedim că nu e suficientă. Până acum am luat gaze de la ruşi, acum sunt acuzat că luăm gaze de la ruşi, şi nu înţeleg chestia asta... România n-are suficiente gaze pentru asigurarea producţiei interne la nivelul de astăzi, cu 30% din populaţie neracordată la gaze, cu combinatele petrochimice oprite, cu câteva centrale pe gaze şi mai multe pe cărbune", a declarat ministrul de resort, la dezbaterile pe moţiunea simplă "SOS sectorul energetic - PSD şi ALDE duc România în beznă".



Deputaţii au dezbătut, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, moţiunea cu titlul "SOS sectorul energetic - PSD şi ALDE duc România în beznă", demers aparţinând PNL.



Moţiunea este semnată de 68 de parlamentari liberali, care se declară îngrijoraţi de creşterea preţului la energie electrică şi gaze, de faptul că nu există o strategie energetică naţională aprobată până acum, de faptul că securitatea energetică a României "este pusă în pericol", că nu este încurajat consumul de gaze naturale, potrivit liberalului Virgil Popescu.



Votul final pe textul moţiunii împotriva ministrului Energiei ar urma să fie dat marţi, 16 aprilie.

