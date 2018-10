Anunț de ULTIMA ORĂ din partea Vioricăi Dăncilă: Am terminat evaluarea miniștrilor

Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat că a terminat evaluarea miniștrilor și urmează să facă mai multe precizări pe acest subiect în cadrul CExN.

„Am menționat că am terminat evaluarea. Am făcut evaluarea nu legată de anumite persoane. Am făcut o evaluare în funcție de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare. Urmează să expun această evaluare în cadrul Comitetului Executiv Național.

Deci nu vă pot da nume. Evaluarea s-a făcut în funcție de măsurile din programul de guvernare. Trebuie să avem un vot și din punct de vedere politic. O să văd care este și părerea și susținerea pe care o vor avea fiecare. Eu nu pot să spun acum că vor pleca un număr de atâția miniștri, vor rămâne atâția. Vom avea o discuție despre fiecare minister în parte. Nu am stabilit încă data ședinței. Cred că e necesar ca într-o săptămână să avem această discuție”, a spus Dăncilă la Antena 3.

În ceea ce privește mesajul de pe Facebook al lui Tăriceanu, în care spunea că România și Guvernul nu sunt pregătite pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, Viorica Dăncilă a spus că consideră că e necesar să ne inspirăm din acțiunile altor state.

„Cred că trebuie să luăm exemplul celorlalte state membre, care au arătat că atunci când deții președinția Consiliului trebuie să ai consens, liniște și să pui pe loc secund disputele politice fiindcă trebuie să primeze interesul național, acest obiectiv deosebit de important pentru noi. Este un examen pe care România trebuie să-l dea. Trebuie să dăm dovadă de mai multă înțelepciune și mai mult interes în ceea ce privește România, obiectivele României și nu cele de interes personal”, a afirmat premierul.

Întrebată dacă Liviu Dragnea e de acord au acest armistițiu, Dăncilă a spus că „nu am vorbit cu domnul Dragnea, dar sunt convinsă că domnul președinte își dorește consens pe timpul președinției pentru că e un om politic cu multă experiență și știe cât de important e consensul”.