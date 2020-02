Anunțul lui Ciolacu pentru Congresul PSD: „Este posibil să candidez”

FOTO Lucian Alecu

Marcel Ciolacu admite că va candida la alegerile interne din PSD, urmând să aibă discuții cu echipa sa pentru a lua decizia finală. Despre ținta pe care o are, Ciolacu spune că vrea să câștige alegerile locale și generale.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la TVR, că „este posibil” să candideze la Congres, dar mai trebuie să discute cu echipa sa.

„Este posibil să candidez. Nu am apucat să discut cu echipa. Da, nu e nicio problemă. Am început să avem o echipă cât mai sudată, îmi doresc să am o discuție cu echipa mâine sau poimâine. În principiu voi candida la Congres cu un proiect politic”, a spus Ciolacu.

Întrebat ce a învățat PSD în ultima perioadă, Ciolacu a spus că trebuie să înțeleagă că e nevoie de comunicare, dar și că social-democrații au învățat să nu mai intre în lupte care nu privesc PSD.

„Nu trebuie angrenat partidul în lupte personale. Deciziile trebuie luate de partid”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat, de asemenea, ce își propune la Congres, Marcel Ciolacu a spus că vrea să câștige alegerile locale și generale.

„Să câștigăm alegerile. Eu dacă îmi propun ceva la Congres este să câștigăm alegerile locale și generale. Ca și scor ne propunem câștigarea alegerilor”, a afirmat Ciolacu.

Președintele interimar a mai spus că este posibilă o alianță electorală cu Pro România, dar și că ușile partidului sunt deschise pentru o eventuală colaborare cu ALDE.

(sursa: Mediafax)