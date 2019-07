Autoritatea Electorală Permanentă a lansat site-ul pe care românii din diaspora se pot preînregistra pentru votul la prezidenţiale

Autoritatea Electorală Permanentă lansează marţi site-ul votstrainatate.ro, o platformă online pe care cetăţenii români din diaspora care vor să voteze la alegerile prezidenţiale din acest an se pot preînregistra.

Într-o conferinţă de presă, preşedintele AEP, Florin Mituleţu-Buică, a precizat că a fost adoptată hotărârea de Guvern pentru stabilirea datei primului tur de scrutin pentru alegerile prezidenţiale din acest an, respectiv 10 noiembrie, hotărâre "urgentă" deoarece pe baza acestei date se pot demara procedurile de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturilor.

"Aşa cum arată acum iniţiativa legislativă trecută de Parlament şi aflată la promulgare, până cel mai târziu la 17 octombrie, Compania Naţională Poşta Română va trebui să expedieze plicurile conţinând documentaţia pentru votul prin corespondenţă. Cel mai important lucru este că astăzi vom lansa public site-ul votstrainatate.ro care va cuprinde posibilităţile de preînregistrare a cetăţenilor care se află în străinătate în data de 10 noiembrie, respectiv 24 noiembrie. Pe această platformă veţi găsi cele două variante pentru cetăţenii români care se află în străinătate, în primul rând preînregistrarea pentru secţia de votare şi preînregistrarea pentru a cere vot prin corespondenţă", a declarat preşedintele AEP.

El a adăugat că cetăţenii români care votează în străinătate la secţiile de votare trebuie să facă o cerere pe platforma online a AEP menţionând ţara şi localitatea unde doresc să voteze, apoi vor fi înscrişi în lista electorală permanentă, cu opţiunea pe care au solicitat-o.

"Le fel la votul prin corespondenţă, cetăţeanul are posibilitatea să ceară vot prin corespondenţă, va primi toate documentele, fiind înscris în lista electorală permanentă. Aceste două informaţii, fie că e la secţia de votare, fie că e la votul prin corespondenţă, nu vor fi înregistrate în registrul electoral la cunoştinţa autorităţilor publice locale din ţară. Platforma aceasta va fi operaţională din momentul promulgării de către preşedintele României a legii privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. Noi suntem pregătiţi să preînregistrăm toţi cetăţenii care vor să voteze", a subliniat preşedintele AEP.

AGERPRES