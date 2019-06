Averile miniştrilor Cabinetului Dăncilă au fost făcute publice. Cine este cel mai bogat ministru

Lucian Alecu

Un ministru din guvernul Dăncilă are opt case! O doamnă din cabinet are maşină electrică, iar un alt membru al executivul are diamante şi nu are niciun leu datorie.

Viorica Dăncilă - premierul României are inele, cercei, pandantive, brăţări, broşe de 5.000 de euro.

Graţiela Gavrilescu - ministrul Mediului are o maşină hybrid care costă 35.000- 40.000 de euro.

Ana Birchall - vicepremier are cinci case, bijuterii de 46.000 de euro, un lingou de aur, conturi 218.595 de dolari. 76.694 de lei, 26.953 de euro.

Teodor Meleşcanu - ministrul de Externe are ceasuri de 11.500 de euro, are salariu deministru 2.677 de euro/lună și o pensie 1.900 de euro/lună

Eugen Teodorovici - ministrul Finanţelor are trei case şi un apartament în Bucureşti. Are credite de 768.370 de euro, încasări din chirii de 36.000 de euro

Petre Daea- ministrul Agriculturii şi-a cumpărat în 2019 un apartament în Bucureşti. Are icoane, cruciuliţe şi tablouri- 2.750 de euro

Camelia Lucian 2.145 de euro/lună

Marius Budăi- ministrul Muncii are tren + casă prin programul Prima Casă credit de 302.470 de lei.

