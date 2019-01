Bădălău: 60% ne-am înţeles cu italienii să producem o armă Beretta la Plopeni

O armă Beretta de ultimă generaţie ar putea fi produsă la Plopeni, negocierile cu italienii fiind finalizate în proporţie de 60%, iar contractul ar putea să fie încheiat în vară şi în toamnă să aibă loc prima asamblare, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Economiei, Niculae Bădălău.



"Suntem în proporţie de 60% de a produce în România o armă de ultimă generaţie, de generaţie patru, Beretta. 60% ne-am înţeles (cu italienii). Ea se va produce la Plopeni. Am avut negocieri şi dânşii au ales acest amplasament. Venim în prima fază cu peste 30% componente la ea, pentru că este foarte clar că nu putem produce în prima fază tot, dar suntem 60% avansaţi şi eu cred că până în vară finalizăm contractul. Undeva în toamna vom avea prima asamblare pentru această armă de ultimă generaţie", a spus Bădălău.



El a subliniat că este vorba despre o armă cu recul zero şi că au avut loc discuţii şi cu cei de la Ministerul Apărării, care au testat arma.



"Este una dintre armele în care reculul este zero. 5,56 calibru NATO, dar este de ultimă generaţie. Armele s-au perfecţionat. An de an a existat extrem de multă cercetare. Şi vorbim de un brand mondial, Beretta. Să nu uităm că şi armata americană, 80%, au divizia Beretta vizavi de dotarea armatei americane. Aici a fost o discuţie mult mai amplă cu cei de la Ministerul Apărării, unde dânşii au avut-o în testare şi unde dânşii au ales ceea ce este mai bun pentru armata română", a afirmat ministrul Economiei.

