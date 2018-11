Bădălău: Dacă partidul va avea nevoie şi voi considera că voi aduce un plus, voi intra în Guvern

Senatorul PSD Niculae Bădălău a declarat, marţi, că va accepta un portofoliu în Executiv, dacă va considera că va aduce ''plus valoare Guvernului şi ţării'' şi dacă partidul va avea nevoie.



"Eu puteam să intru în primul Guvern. Dacă partidul va avea nevoie şi voi considera că voi aduce un plus Guvernului, voi intra, dacă nu, nu voi intra. (...) De această dată nu am discutat remanierea, încă există o discuţie sau au fost două paralele, una a doamnei prim-ministru şi alta a acelei comisii. Ambele rapoarte au ajuns la domnul preşedinte Dragnea şi Comitetul Executiv va decide", a spus Bădălău, la Parlament.



Întrebat dacă se gândeşte să accepte un post de ministru, dacă i se va face propunerea, după remaniere, Bădălău a răspuns: "Dacă voi considera că voi aduce plus valoare Guvernului şi ţării - da, dacă nu - nu".



"Noi ştim raportul creat de comisie, nu ştim raportul doamnei prim-ministru. Poziţia dânsei contează şi dacă va fi liber Ministerul Turismului, unde nu mă pricep aproape deloc, normal că nu voi accepta", a explicat Bădălău.



Întrebat ce post ar accepta, senatorul social-democrat a răspuns: "Atât timp cât încă sunt discuţii şi nu ni s-a oferit nimic şi nu am avut finalizate discuţiile, singurul post pe care l-aş accepta este cel de familist". AGERPRES