Bădălău: Nu am votat împotriva domnului Dragnea la CEx

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că el nu a votat împotriva preşedintelui formaţiunii, Liviu Dragnea, la şedinţa Comitetului Executiv (CEx) Naţional de săptămâna trecută, deşi a făcut parte din grupul de semnatari ai scrisorii prin care se cerea demisia liderului PSD.



"E foarte greu pentru cei care comentează politica, dar nu au făcut parte din niciun partid politic să analizeze ceea ce se întâmplă într-un partid. Un partid e viu, vii cu idei, cu propuneri, se discută, unele sunt aprobate, altele nu, eu în ianuarie am conceput un document ajutat de domnul Adrian Năstase în care erau emise anumite principii faţă de conducerea colectivă şi dacă acea scrisoare era dezbătută şi luată în serios, nu exista presiunea care a existat la CEx (...) Un om politic niciodată nu luptă să-l dea pe unul jos, nu ăsta e principiul. Dacă eşti un om politic şi ţii la partid şi ai o vechime şi experienţă în partid, discuţi principiile partidului, modul cum trebuie să funcţioneze partidul", a declarat Niculae Bădălău.



El a adăugat că scopul scrisorii care a fost analizată în şedinţa CEx de săptămâna trecută nu a fost "să fie dat Dragnea jos, ci pentru a genera o funcţionare a partidului mai coezivă", cu anumite principii de transparenţă.



"Asta înseamnă funcţionarea, pentru că la noi nu ne unim zece inşi să-l dăm pe unul jos, asta nu e politică, e mahala. Erau 16 puncte, cu primul punct nici eu nu am fost de acord, dar, din păcate, am făcut greşeala să plec într-o vacanţă cu familia care era programată de şase luni şi cât am fost s-au schimbat anumite principii, în primele discuţii nu au fost, pentru că era foarte clar că eu nu făceam greşeala (...) Eu nu am votat împotriva domnului Dragnea, nu am votat cu grupul pentru că nu era ceea ce gândisem. Aceeaşi poziţie au avut-o şi ceilalţi colegi care au semnat şi care aţi văzut foarte bine că nu şi-au exprimat votul (...) Pe mine ce mă interesa era să avem o dezbatere şi din punctul ăsta de vedere a fost un câştig pentru că a fost o dezbatere opt ore şi uitaţi că s-a şi îmbunătăţit activitatea politică", a afirmat senatorul Niculae Bădălău.



El a mai spus că a discutat cu Liviu Dragnea despre situaţia guvernului şi este posibil ca organizaţia judeţeană PSD Giurgiu să aibă din nou un ministru.



Primarul capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, 21 septembrie, la finalul şedinţei CEx, că au fost 25 de semnatari ai scrisorii comune privind starea PSD, iar în cadrul şedinţei au fost 10 voturi pentru ca Liviu Dragnea să nu mai deţină managementul politic al PSD, o abţinere şi 39 de voturi împotrivă. AGERPRES