Bădălău (PSD Giurgiu): Dacă Dragnea făcea pasul lateral, rezultatul partidului era altul

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că dacă Liviu Dragnea făcea "pasul în lateral" rezultatul PSD la europarlamentare ar fi fost altul, iar acum partidul este într-un moment în care trebuie reintrodusă democraţia şi conducerea colectivă.



"Eu nu spun şi nu vreau să afirm niciodată că Dragnea e vinovatul principal, vinovaţi am fost toţi că nu am reuşit să facem o coeziune şi un grup cât mai mare pentru a lua o poziţie, nu pentru schimbarea lui Dragnea, ci pentru a schimba cursul partidului, principiile, comunicarea şi lucrul acesta mi-l imput pentru că s-a încercat, nu putem spune că nu ne-am dat seama. Eu nu-mi pot spune mie: bă, tu nu ţi-ai dat seama că nu mergeţi bine şi veţi avea un rezultat negativ!", a declarat vineri la Giurgiu, Niculae Bădălău.



El a reamintit scrisorile pe care el şi alţi lideri din partid le-au susţinut şi a menţionat că dacă s-ar fi ţinut cont de ce era scris în acestea, s-ar fi putut îndrepta lucrurile.



"În scrisoarea aceea am scris că ne îndreptăm spre dezastru şi că avem o problemă de percepţie a cetăţenilor faţă de partid. Cetăţenii începuseră să perceapă partidului ca pe o grupare care de fapt se apără pe ei. Că a fost comunicarea, că a fost altceva, ideea e că nu am ştiut să reacţionăm, să luăm măsuri. Poate făcea domnul Dragnea pasul în lateral, poate prin presiunea partidului, a Comitetului Executiv, schimbam agenda partidului pentru că agenda partidului era justiţia. Poate câteodată ipocrizia noastră, pentru că vorbeam de votul ăla majoritar în CEx tot timpul, lipsa de păreri, de poziţii. Cu toate că aveai alte păreri, nu aveai curajul de frică să nu se piardă anumite privilegii", a adăugat Niculae Bădălău.



În final, el a spus că nu poate să nu îi recunoască anumite merite lui Dragnea pentru că acesta a lucrat la un program de guvernare "extrem de valoros pentru România", însă trebuie constatat că acum partidul este într-un moment în care "trebuie reintrodusă democraţia, trebuie reintrodusă decizia colectivă", în condiţiile în care "România are nevoie de un partid de stânga puternic".

AGERPRES