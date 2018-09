Bănicioiu: Ideea despre care vorbeşte Teodorovici poate aduce şi mai mult haos în sistemul de sănătate

Deputatul Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătăţii în guvernările Ponta, afirmă că aplicarea noii idei a ministrului Finanţelor Eugen Teodorovici privind serviciile diferenţiate pentru cei care contribuie la fondul de asigurări de stat de sănătate poate produce şi mai mult haos în sistemul sanitar



"Am văzut în presa noua idee a lui Eugen Teodorovici privind accesul diferenţiat la serviciile de sănătate ... Iar se vorbeşte despre ceva ce n-a fost suficient priceput, ca mai toate proiectele pe care le aveam în 2015, dar pe care ar vrea sa le facă acum guvernul, dar fără a le înţelege suficient ! Atunci într-adevăr vorbeam cu Teodorovici despre a găsi o varianta de a delimita serviciile publice de cele private şi de a oferi totuşi şi o variantă fezabilă reglementată celor care vor asigurări private pentru servicii medicale plătite. Îmi pare rău, dar despre ce vorbesc acum guvernanţii seamănă mai degrabă a ceva ce poate aduce poate şi mai mult haos în sistem chiar şi decât până acum ...", a apreciat sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de facebook, fostul ministru PSD al Sănătăţii, în prezent înscris în formaţiunea Pro România a lui Victor Ponta.



România nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabilă, care este foarte nocivă, atunci când sunt gândite bugete pe zona de sănătate, a declarat vineri ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la o conferinţă pe teme medicale.



În ceea ce priveşte diferenţierea tipurilor de asigurare, ministrul a spus că sunt 17 milioane de beneficiari şi peste 5 milioane de plătitori.



"Nu este corect faţă de dumneavoastră, în primul rând, faţă de dumneavoastră ca şi contribuabil, faţă de români. Se face un calcul normal, logic, eficient şi legal. Nu pot să înţeleg că avem 7-8 miliarde de euro pe an pe Casa de Sănătate, nu pot să înţeleg cum banii se duc în continuare, am dat exemplul diabetului, pe un tip de activităţi rudimentare, care nu aduc nimic în plus unui copil, sau unui părinte, să fie un copil injectat de 8 ori pe zi, iar un părinte să stea cu grija dacă îi doarme copilul şi nu ştie dacă se mai trezeşte, 3-4 copii mor......În funcţie de cât plăteşti CASS să ai mai multe variante: un prim pachet de bază, ai un alt venit la care îţi creşte CASS-ul şi implicit contribuţia mai mare atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a declarat Eugen Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a spus că va discuta cu Ministerul Sănătăţii pentru a vedea care este modificarea legislativă şi care este impactul, iar apoi schimbarea va fi făcută cât mai repede.



Declaraţia ministrului Teodorovici a stârnit reacţii critice şi din partea parlamentarilor PSD Florin Manole şi Gabriel Petrea. AGERPRES