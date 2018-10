Barna: Acest Guvern nu are nicio şansă să facă o faţă decentă privind Preşedinţia Consiliului UE

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, joi, că actualul Guvern nu are "nicio şansă" să poată face "o faţă decentă" în ceea ce priveşte Preşedinţia Consiliului UE, adăugând că afirmaţia preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, potrivit căreia România nu este pregătită să preia acest mandat reprezintă "o dovadă de luciditate remarcabilă".



"Sunt din ce în ce mai rare în cazul lui Tăriceanu, dar, de data aceasta, declaraţia este o dovadă de luciditate remarcabilă. România nu este pregătită pentru a prelua Preşedinţia. Suntem în urmă la majoritatea capitolelor, organizaţional vorbind. Discutând cu parteneri de la Bruxelles şi cu oameni implicaţi în mecanismul acesta al Comisiei Europene şi al Consiliului, toţi spuneau că este evident că România va avea nevoie de sprijin din partea instituţiilor, comisiilor pentru a putea să avem măcar o performanţă decentă. Acest Guvern nu are nicio şansă să poată face o faţă decentă în ceea ce priveşte Preşedinţia Consiliului UE. Gândiţi-vă că avem miniştri care abia rup în limba română şi care ar trebui să fie în situaţia de a prezida şedinţe şi întâlniri în cadrul Consiliului, alături de miniştri de Economie sau Mediu din alte state", a spus Barna, la Parlament.



Pe de altă parte, el a susţinut că "instituţia preşedintelui ar putea să fie o foarte bună cupolă de dezbatere reală a chestiunilor legate de Justiţie în acest moment".



"Ceea ce i-am solicitat noi preşedintelui este faptul de a-şi asuma rolul de mediator, de a invita magistraţii, politicienii, societatea civilă şi a discuta punct cu punct medierea profesională, discuţi până ajungi într-o situaţie mai bună decât cea actuală", a explicat liderul USR.



Deputatul USR Stelian Ion a spus, la rândul său, că situaţia în care se găseşte România i se datorează, în mare parte, lui Călin Popescu-Tăriceanu pentru că a sprijinit un Guvern incompetent.



"Ironia este că acest lucru i se datorează în foarte mare parte chiar domnului Călin Popescu-Tăriceanu. Ştim faptul că a susţinut un Guvern incompetent. Ca atare, să ajungă la această concluzie, nu trebuie aplaudat, ba chiar putem trage concluzia că din pricina dumnealor ne aflăm în aceste situaţii. (...) Ar fi extraordinar dacă această propunere a domnului Călin Popescu-Tăriceanu ar fi una sinceră, pentru că noi până în prezent am avut întotdeauna disponibilitate pe acest subiect. E important să se întâmple lucrul ăsta", a adăugat deputatul USR.



Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a scris joi, pe Facebook, că, în condiţiile războiului politic total din aceste luni, România nu este pregătită să preia Preşedinţia Consiliului UE, subliniind că acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" în ceea ce priveşte gestionarea cu succes a acestui mandat european. AGERPRES