Barna: Alegerea primarilor în două tururi, încă un obiectiv major din acordul USR cu Guvernul

Decizia Guvernului de a-şi angaja răspunderea pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi reprezintă încă un obiectiv major din acordul USR cu Guvernul, a afirmat liderul formaţiunii, Dan Barna.



"Salut decizia Guvernului de a-şi angaja răspunderea pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi. De doi ani de zile, USR a solicitat constant guvernelor României să facă acest lucru. De altfel, aceasta a fost una dintre principalele condiţii în baza cărora Cabinetul actual a primit voturile noastre la învestitură. Acordul politic semnat atunci mai are şi alte puncte a căror rezolvare o aşteptăm. Revenind la decizia de astăzi, democraţia începe de la firul ierbii şi e esenţial să nu îi punem piedici", a scris Barna, joi, pe Facebook.



Barna a spus că 'atunci când clasa politică încearcă să fenteze democraţia, oamenii de rând suferă', referindu-se la modul cum sunt aleşi, în prezent, primarii.



"Serviciile publice se înrăutăţesc, calitatea vieţii scade. Chiar şi atunci când administraţia publică are resurse la dispoziţie. Nu e exemplu mai bun decât drama Bucureştiului sub administraţia catastrofală a Gabrielei Firea. E datoria noastră să nu mai lăsăm astfel de oameni să ne conducă primăriile. E datoria noastră să lucrăm pentru a îndepărta răul şi a-l înlocui cu binele pe care pot să îl aducă oameni competenţi şi de bună credinţă. O să găsiţi aceşti oameni la Alianţa USR PLUS", a adăugat Barna.



El le-a transmis social-democraţilor şi altor "adversari ai democraţiei să nu îşi facă iluzii".



"Nu vom sprijini nicio moţiune sau orice altă acţiune menită să oprească cetăţenii din a-şi alege primari legitimi", a subliniat Dan Barna.



Guvernul îşi va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, a anunţat, joi, în şedinţa de guvern, premierul Ludovic Orban.

www.agerpres.ro