Barna: Alianța USR-PLUS se angajează să nu taie pensiile și salariile românilor

Lucian Alecu

Preşedintele USR, afirmă că Alianţa USR PLUS se angajează să nu taie pensiile şi salariile şi să aducă bunăstare românilor. Declarațiile au fost făcute pe pagina sa de Faceboook, drept răspuns la propunerea premierului Viorica Dăncilă, de a semna Pactul naţional pentru bunăstarea românilor. Liderul alianței mai afirmă că va lua în considerare semnarea unui astfel de pact doar dacă prim-ministrul demisionează şi acceptă organizarea de alegeri anticipate.



"Ce i-am scris în această dimineaţă doamnei Dăncilă: Stimată doamnă Prim-ministru Viorica Dăncilă, am luat act de propunerea pe care ne-aţi adresat-o în spaţiul public cu privire la semnarea unui pact pentru bunăstarea românilor. Vă scriu pentru a vă transmite că Alianţa USR PLUS se angajează să nu taie pensiile şi salariile şi să aducă bunăstare românilor. Doar dacă dumneavoastră şi PSD semnaţi pactul pentru anticipate şi vă prezentaţi demisia din funcţia de Prim-ministru al României, considerăm se vor crea premisele pentru a putea discuta despre un astfel de pact" , a scris Barna pe Facebook.



Liderul USR le cere social-democraţilor să dea dovadă de responsabilitate pentru depăşirea crizei politice. "Dacă sunteţi, într-adevăr, preocupată pentru binele românilor, atunci aveţi datoria să puneţi capăt crizei politice actuale prin demisia dumneavoastră şi a întregului guvern. Alianţa USR-PLUS îşi propune să guverneze respectând toate legile ţării. Bunăstarea romanilor trebuie să crească, nu să scadă. Însă bunăstarea românilor poate fi atinsă doar eliminând, în primul rând, nedreptăţile din sistem şi înlăturând acele forţe politice care le-au creat", se mai arată în postare.



La rândul său, și preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a dat asigurări că formaţiunea pe care o conduce nu va tăia salariile şi pensiile românilor dacă ajunge la guvernare. "Declar acest lucru cât se poate de ferm, pentru a pune capăt minciunii pe care Viorica Dăncilă o tot repetă în spaţiul public. (...) Tot ce a făcut PSD când a guvernat ţara a fost să crească cu sume derizorii salariile bugetarilor şi pensiile şi să umple cu sume uriaşe conturile clientelei de partid. Iar aceste creşteri nu s-au bazat pe vreo strategie savantă care să ajute economia românească să se dezvolte, ci prin împrumuturi externe care au îndatorat generaţii şi generaţii de acum înainte. Oamenii trebuie să ştie: PSD a amanetat viitorul copiilor noştri", a scris acesta pe Facebook.



El a adăugat că nu consideră necesar să încheie un pact cu PSD referitor la pensii şi salarii.



AGERPRES