Barna: Am convingerea că acesta este începutul sfârşitului pentru Liviu Dragnea; a trecut de o linie roşie

Preşedintele USR Dan Barna a declarat joi că are convingerea că a venit începutul sfârşitului pentru Liviu Dragnea, care a trecut o linie roşie şi nu va fi iertat de români.



"Am convingerea că acesta este începutul sfârşitului pentru Liviu Dragnea. A trecut de o linie roşie şi nu va fi iertat de români. Ordinele politice date la TV pentru ministrul Finanţelor şi şeful ANAF să îl execute fiscal şi de urgenţă pe Klaus Iohannis, noua ameninţare cu suspendarea din funcţie a preşedintelui României trădează mai degrabă disperare. Disperare am văzut şi ieri, la votul pe Codul penal, când Dragnea a fost obligat să fure un vot de la PMP, chiar în timpul plenului, ca să îşi treacă legea care îi şterge condamnarea. La 3 voturi! Liviu Dragnea îşi pierde sprijinul alor lui, semn că şi unii pesedişti mai au, dacă nu urechi ca să audă strigatul de revoltă al românilor cinstiţi, măcar instinct de conservare", a scris Barna, pe Facebook.



El a adăugat că din ce în ce mai mulţi români simt dezamăgire şi revoltă faţă de Putere.



"Capătul cerut de Liviu Dragnea înseamnă distrugerea României şi din ce în ce mai mulţi români simt dezamăgire şi revoltă faţă de această putere toxică şi abuzivă care aruncă România înapoi în trecut. Dacă nu se vede în stradă, se vede în sondaje şi din discuţiile cu oamenii. USR va lupta ca Liviu Dragnea să nu îşi împlinească planul fatal pentru viitorul nostru. Nu România va ajunge la capăt, ci Dragnea, la capătul carierei lui construite pe furt şi abuz", a încheiat Barna. AGERPRES