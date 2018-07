Barna despre cazul şoferului autoturismului cu numere personalizate: Un abuz în spiritul punerii pumnului în gură

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat că modul în care a reacţionat Poliţia în cazul şoferului autoturismului înmatriculat în Suedia cu numere personalizate reprezintă "un abuz în acelaşi spirit al punerii pumnului în gură".



"(...) Dincolo de mesajul în sine, faptul că s-a ajuns ca astfel de mesaj să devină popular arată cât de radicalizată şi de polarizată este societatea, arată cum a reuşit PSD şi Liviu Dragnea ca într-un an şi jumătate să rupă România şi să aducă atât de multă revoltă în spaţiul public. Acel mesaj, fără să-l susţin sau să-l desconsider, este un mesaj care este, de fapt, un simptom pentru în ce hal a ajuns să fie condusă România. Faptul că Poliţia abuzează, şi înţeleg că numărul acela a fost înregistrat în Suedia perfect legal şi funcţional, şi ceea ce s-a întâmplat acum, înţeleg că i s-a luat carnetul şi a primit şi amendă, este un abuz în acelaşi spirit al punerii pumnului în gură. (...) Libertatea de exprimare presupune exact asta, să acceptăm părerea celuilalt. PSD ce mesaj transmite? Nu numai că îi sancţionăm şi reacţionăm dur, dar iată că folosim instituţiile statului pentru a sancţiona, până la urmă, un drept la exprimare. Ne convine sau nu, şi acea plăcuţă este tot o libertate şi un drept la exprimare într-o Europă a drepturilor", a declarat Dan Barna, marţi, într-o conferinţă de presă.



Poliţiştii de la Brigada Rutieră au întocmit dosar penal pe numele bărbatului, de 45 de ani, şoferul autoturismului înmatriculat în Suedia cu numere personalizate conţinând injurii la adresa PSD.



Potrivit Biroului de presă al Brigăzii Rutiere, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România", faptă prevăzută de art. 334, alin. (4) din Codul penal. AGERPRES