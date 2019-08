Barna: Îi cer doamnei Dăncilă să-şi dea demisia; Tăriceanu trebuie să plătească pentru această guvernare

Preşedintele USR, Dan Barna, îi solicită premierului Viorica Dăncilă să demisioneze, deoarece PSD a pierdut majoritatea parlamentară în urma deciziei ALDE a ieşi de la guvernare.



"Îi cer doamnei Dăncilă să-şi dea demisia, pentru că astăzi şi-a pierdut majoritatea parlamentară. Dacă doamna Dăncilă va veni în Parlament pentru un nou vot de încredere, cu siguranţă USR va vota împotrivă aşa cum am făcut-o în cazul tuturor guvernelor pe care PSD le-a propus după 2016", a afirmat Barna, într-o declaraţie de presă transmisă AGERPRES.



El le-a cerut partidelor parlamentare un acord politic pentru declanşarea alegerilor anticipate.



"Le cer tuturor partidelor parlamentare să accepte un acord politic care să permită organizarea de alegeri anticipate cât mai repede cu putinţă. De trei ani, majoritatea PSD-ALDE îşi bate joc de votul dat de români în 2016. Am avut trei prim-miniştri în trei ani şi am ajuns la 74 de miniştri. La Educaţie, un domeniu cheie pentru dezvoltarea României, am avut 7 miniştri în mai puţin de trei ani. În continuare nu avem nicio autostradă care să unească regiunile istorice şi niciun singur spital regional. Guvernarea PSD-ALDE a eşuat", a adăugat liderul USR.



În opinia sa, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, trebuie "să plătească" pentru această guvernare.



"Chiar dacă iese astăzi de la guvernare, domnul Tăriceanu trebuie să plătească pentru această guvernare. A stat la masă cu Dragnea şi acum încearcă să scape de nota de plată. Nu este prima dată când face asta. De-a lungul carierei sale, domnul Tăriceanu i-a trădat rând pe rând pe cei care i-au fost tovarăşi de drum. A trădat PNL-ul în anii '90, l-a trădat mai apoi pe Băsescu, după ce acesta îl numise prim-ministru, a trădat din nou PNL-ul după ce partidul nu l-a mai susţinut în funcţia de preşedinte. Acesta este Tăriceanu, un om politic care reprezintă atât de bine felul în care s-a făcut politică în România în ultimii 30 de ani. Ceea ce se întâmplă astăzi este încă un motiv pentru care România are mare nevoie de oameni noi în politică", a susţinut Dan Barna.



Delegaţia permanentă a ALDE a decis, luni, ieşirea partidului de la guvernare şi susţinerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

AGERPRES