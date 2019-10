Barna îi cheamă, din nou, pe Iohannis şi Dăncilă la o dezbatere, le-a transmis invitaţia şi prin SMS

Candidatul Alianţei USR - PLUS la Preşedinţia României, Dan Barna, a reiterat joi, la Alba Iulia, apelul lansat principalilor contracandidaţi la alegerile prezidenţiale de a participa împreună la o dezbatere, spunând că a transmis acest lucru şi public, şi personal, prin SMS, fără a primi însă vreun răspuns.



"În fiecare zi din ultimele trei săptămâni cred că am făcut acest apel. Îl fac şi aici, din Alba Iulia, îl invit şi pe preşedintele Iohannis, şi pe fostul premier Dăncilă, să discutăm deschis, tranşant, în faţa românilor, într-o dezbatere despre ce fel de Românie urmează să avem peste cinci ani, peste zece ani, pentru că, în acest moment, este nevoie de această dezbatere pe care oamenii din stradă o aşteaptă şi o doresc, pentru că vor să ne vadă discutând şi vor să vadă candidaţii cu şanse discutând despre cum arată România. Îi invit din nou, le cer din nou: haideţi să nu ne mai ascundem după diverse strategii politice, haideţi să stăm frumos la o masă. Am spus că voi participa la orice dezbatere la care participă preşedintele Iohannis sau fostul premier Viorica Dăncilă", a declarat, într-o conferinţă de presă, Dan Barna.



El a susţinut că a transmis şi "mesaje personale, pe SMS", dar că nu a primit un răspuns.



"Eu continui cu această invitaţie, pentru că, repet, (...), este o componentă importantă a societăţii care încă nu e hotărâtă şi care aşteaptă o astfel de dezbatere pentru a lua decizia de ultim moment cu care va merge la vot", a afirmat candidatul Alianţei USR - PLUS la prezidenţiale.



Barna a susţinut că România este, în acest moment, într-o campanie electorală "istorică", pentru că "va fi prima dată la 30 de ani de la Revoluţie când va fi un tur doi fără PSD".



"Un tur doi fără PSD înseamnă un tur doi în care discutăm cu adevărat despre cum va arăta România peste cinci ani şi cum va arăta România peste zece ani. Pentru că imaginaţi-vă cele două scenarii: un tur doi şi dezbatere între Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă. Un dialog la care asistăm, un dialog mut, aş putea să spun, la care asistăm deja de un an şi jumătate, de trei ani dacă vorbim de PSD. Ori, în momentul de faţă, România chiar are nevoie să discutăm despre viitor şi nu despre fantasmele PSD şi despre eterna problemă cu justiţia şi condamnaţii penali. De aceea, un tur doi Klaus Iohannis - Dan Barna este un tur doi prin care România se va însănătoşi", a susţinut Barna.



În ceea ce priveşte cel mai recent sondaj de opinie, dat joi publicităţii, în care el se află pe poziţia a patra, după Iohannis, Diaconu şi Dăncilă, Barna a spus că nu îl comentează, menţionând totuşi că "realitatea din stradă nu-l confirmă în niciun fel".



Candidatul Alianţei USR-PLUS a spus că se aşteaptă să vadă în ultimele zile de campanie diverse sondaje, comunicate, care "vor încerca, de fapt, să demobilizeze componenta activă care vrea o Românie modernă, care vrea o Românie care iese din marasmul" a 30 de ani de politică.



"Sunt foarte convins că turul doi va fi Klaus Iohannis - Dan Barna, pentru că este varianta firească pentru această etapă de dezvoltare a României. Nu mai putem rămâne în trecut, nu mai putem să fugim în jurul cozii sperând că va apărea o soluţie magică din vechea clasă politică. Vechea clasă politică chiar şi-a terminat benzina şi soluţiile", a conchis Barna.

AGERPRES