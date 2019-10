Barna: Nu e o surpriză că Ponta o menţine pe Dăncilă la butoane

Preşedintele USR, Dan Barna, candidat la Preşedinţia României, afirmă că nu este surprins de faptul că Victor Ponta a anunţat că Pro România nu va vota pentru învestirea Guvernului Orban, arătând că are încredere că premierul desemnat va reuşi să îşi construiască majoritatea necesară.



"România e în frământările trimiterii Guvernului Dăncilă în istorie. Am văzut că domnul Ponta tocmai a declarat că doreşte să menţină în continuare Guvernul Dăncilă, nu cred că e o surpriză pentru nimeni. Nu cred că a crezut cineva vreo clipă că strategia domnului Ponta este alta decât aceea de a o menţine pe Viorica Dăncilă în continuare la butoanele României şi la furtul banului public la care asistăm de trei ani şi jumătate şi mai ales la risipirea lui", a declarat, miercuri, Dan Barna, într-o conferinţă de presă la Arad.



El a spus că are încredere că premierul desemnat va reuşi să îşi construiască majoritatea.



"USR a fost consecventă în poziţia sa de a solicita alegeri anticipate, de a spune foarte clar că plecarea Guvernului Dăncilă este o prioritate (...) Am încredere, sper ca premierul desemnat să reuşească să-şi constituie majoritatea necesară pentru învestirea guvernului în zilele următoare", a spus liderul USR.



Barna a adăugat că "miza acestor alegeri este una foarte clară, turul doi fără PSD", pentru că "este ceea ce România are nevoie pentru a se însănătoşi".



Candidatul la Preşedinţie a mai spus că "USR tocmai a dovedit în Parlament că vorbim de o majoritate toxică".



"Vorbim de o majoritate care va ţine guvernarea minoritară a domnului Orban, în situaţia în care aceasta va fi învestită, în incapacitate de a putea să facă reformă. Decizia domnului Ponta, de astăzi, confirmă lucrul acesta", a completat Dan Barna.

AGERPRES