Anunț USR-PLUS. Dan Barna, candidatul la prezidenţiale, iar Dacian Cioloş, validat pentru funcţia de premier

Lucian Alecu

Conducerilor USR şi PLUS li se propune candidatura liderului USR, Dan Barna, la alegerile prezidenţiale, în tandem cu Dacian Cioloş - prim-ministru.



Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a anunţat, duminică, într-o conferinţă de presă, că s-a ajuns la un acord pentru stabilirea unei alianţe politice care să permită USR şi partidului său să participe împreună la alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare.



El a menţionat că este un acord de principiu, care va fi supus aprobării conducerilor celor două partide. Potrivit lui Cioloş, prin acest acord s-a mai convenit ca USR şi PLUS să aibă candidaţi comuni la alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare. AGERPRES