Barna spune că românii au în sfârşit şansa unui tur doi fără PSD

Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a declarat marţi, la Constanţa, că românii au şansa reală de a avea un tur doi al scrutinului electoral fără PSD, şansă ce va creşte odată cu mergerea la urne a cât mai multor votanţi.



"Avem în sfârşit şansa să avem un tur doi fără PSD, să avem un tur doi în care să discutăm despre viitorul României, despre cum facem o Românie care se modernizează, o Românie care se digitalizează, despre cum facem o Românie cu autostrăzi, cu spitale curate. (...) Ieri a fost un rezultat grozav, am scăpat, a fost o moţiune de cenzură şi am reuşit să învestim noul guvern, şi am scăpat de Guvernul Dăncilă. Dar scăparea de PSD-ism, scăparea de spiritul lui Liviu Dragnea se face şi duminică la vot, pentru că spiritul lui Liviu Dragnea e pe buletinul de vot, se numeşte Viorica Dăncilă. De aceea mesajul meu e unul foarte clar: ieşiţi la vot! Cu cât mergem mai mulţi la vot, cu atât avem o şansă reală de un tur doi fără PSD, de un tur doi în care de fapt România începe să se însănătoşească", a spus Barna, în timpul unei vizite în centrul municipiului Constanţa, unde a stat de vorbă cu cetăţenii.



Întrebat de presă ce şanse îşi acordă privind intrarea lui în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Dan Barna a răspuns: "Şanse maxime".



"Am văzut rezultatul la europarlamentare, am văzut că există componenta aceea activă a societăţii româneşti care se implică, care a înţeles că trebuie să ne implicăm în politică, gropile din asfalt sunt politică, infecţiile din spitale sunt politică, manualele proaste sunt politică. Faptul că ne-a luat 30 de ani ca societate să înţelegem că nu putem lăsa politica să fie făcută de alţii şi oamenii cinstiţi doar să se ocupe de şcoala copiilor, de casă, de serviciu şi că trebuie să ne facem şi politica comunităţii, că nu există altă variantă, de cinci mii de ani umanitatea se conduce doar prin politică, din aceste motive sunt foarte optimist pentru că oamenii au înţeles că implicându-se se pot schimba lucrurile. Iar Alianţa USR-PLUS şi Dan Barna candidat la Preşedinţia României reprezintă exact acest aer proaspăt şi necesar", a mai afirmat Barna.



Potrivit acestuia, este timpul ca PSD, partid care aproape a scos România din Europa, să fie sancţionat prin vot.



"E timpul să sancţionăm prin vot un partid care de 30 de ani aproape a scos România din Europa, care timp de 30 de ani a alungat cinci milioane de români din ţară. În aceşti 30 de ani au plecat cinci milioane de români, doar anul trecut au plecat 230.000 de oameni. Dacă mai dăm încă o dată vot PSD, este ca şi cum ne batem joc de eforturile de trei ani şi jumătate ale societăţii şi ale celor care au ieşit în stradă. Este un vot de viitor pentru România", a mai declarat preşedintele USR.



Candidatul USR-PLUS la Preşedinţia ţării a mai vizitat, marţi, şi Şantierul Naval Constanţa.

