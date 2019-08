Barna susţine că două milioane de elevi au de suferit în urma rectificării bugetare

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat luni că două milioane de elevi au de suferit în urma rectificării bugetare anunţată de către premierul Viorica Dăncilă, prin renunţarea la programul "Merg la şcoală".



"Premierul a anunţat, astăzi, în şedinţa de Guvern, că taie 1 miliard de lei în total, iar programul 'Merg la şcoală' a fost eliminat complet. Este vorba despre tichetele pe care le-ar fi obţinut elevii din ciclurile primar, gimnazial, liceal şi profesional pentru cumpărarea rechizitelor necesare. Cine are de suferit în urma deciziei premierului? Peste 2 milioane de elevi. Educaţia a fost şi este subfinanţată ani de zile nu dintr-o greşeală, ci printr-o politică intenţionată, pentru că oamenii mai puţin educaţi sunt vulnerabili electoral, sunt masa de manevră a PSD de zeci de ani de zile. România nu are altă şansă decât investiţia în educaţie. O societate sănătoasă, cu cetăţeni egali şi liberi se construieşte, înainte de toate, prin accesul la educaţie al cetăţenilor. Iar România este departe de acest ideal cu PSD la guvernare şi impostorii lor analfabeţi funcţional în funcţii publice", a scris Barna pe Facebook.



El a precizat că rezultatul guvernării se vede în migraţia masivă a românilor.



"Rezultatul guvernării vechii clase politice se vede peste tot în jurul nostru prin migraţia masivă a românilor. Probabil, majoritatea dintre noi avem prieteni, membri ai familiei sau cunoştinţe care pleacă din ţară pentru că nu mai au încredere că se pot dezvolta într-o ţară condusă de incompetenţi şi condamnaţi penal. În viitoarea guvernare USR PLUS, reforma şi investiţia în educaţie vor ocupa un loc primordial", a arătat Barna.

