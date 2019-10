Barna: Trebuie să ieșim din cercul vicios al sărăciei și corupției

Candidatul Alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a afirmat că proiectul său de reformare a României conţine măsuri necesare pentru ieşirea din cercul vicios al sărăciei şi corupţiei, iar prima măsură care trebuie luată este reforma constituţională.



"Măsurile mele la Preşedinţia României vin ca o soluţie la problemele pe care le aud în stradă de la români. Primul obiectiv este reforma constituţională pentru ca rolul preşedintelui să fie mult mai activ în soluţionarea crizelor politice din România, precum cea din urmă cu două zile. O altă modificare a Constituţiei prevede includerea textului iniţiativei 'Fără Penali în funcţii publice'. Am ajuns aici pentru că a ajuns să fie firesc să avem penali în funcţii publice. Consecinţa o vedem în plecarea tinerilor peste hotare, aleg să plece pentru că nu mai văd o direcţie sănătoasă a ţării noastre", a declarat Dan Barna la Piteşti.



Alte obiective menţionate de Barna sunt educaţia, reformarea sistemului de sănătate şi investiţiile în infrastructură pentru a lega regiunile istorice din România prin autostrăzi.

"Până la finalul mandatului meu de preşedinte, educaţia va primi 6% din PIB. Voi întoarce în Parlament orice proiect de lege a bugetului care nu asigură suficient de mulţi bani pentru Educaţie sau mecanisme prin care finanţarea per elev nu reduce disparităţile de acces şi calitate a educaţiei, nu să le adâncească, aşa cum se întâmplă în prezent. De asemenea, este esenţială o nouă Lege a sănătăţii, pentru ca prevenţia şi medicina de familie să fie principalele linii de interacţiune a cetăţeanului cu sistemul medical. Actuala lege a sănătăţii este depăşită. În privinţa infrastructurii trebuie să începem investiţiile şi să facem autostrăzi. Obiectivul meu este să legăm toată regiunile istorice ale României prin autostrăzi. Ceea ce s-a întâmplat până acum nu mai poate continua", a adăugat acesta.

