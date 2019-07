Barna (USR): Opţiunea pentru România e menţinerea axei Washington-Londra

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat sâmbătă, la Congresul Uniunii, că opţiunea pentru România este menţinerea axei Washington-Londra.



"Opţiunea pentru România e menţinerea axei Washington-Londra (...) Brexitul generează distorsiune în forţă şi va trebui să dezvoltăm relaţii mai bune şi pe partea asta cu ceea ce se prefigurează a fi politica europeană de apărare Berlin-Paris, în principal", a spus Barna.



La rândul lor, ceilalţi competitori în cursa internă a USR pentru desemnarea candidatului partidului la prezidenţiale şi-au expus punctul de vedere privind viziunea lor despre politica de securitate.



"Din punct vedere al securităţii, suntem un stat membru NATO şi consider că avem un avantaj competitiv pe care până acum l-am văzut ca pe un dezavantaj, faptul că suntem la graniţa cu fostul imperiu sovietic. Acest fapt ar trebui să ne aducă mai multe beneficii, pentru că partenerii noştri trebuie convinşi că, pentru a avea o graniţă solidă, trebuie să avem o Românie dezvoltată, modernă, stabilă, care să nu creeze probleme", a spus Mihai Goţiu.



Dragoş Dinulescu este de părere că trebuie ca România să ţină cont de relaţiile pe care le are şi să încerce să realizeze şi alte relaţii bilaterale externe, în primul rând cu vecinii.



Dumitru Stanca a spus că prima măsură pe care ar lua-o în acest domeniu, dacă ar fi preşedintele ţării, ar fi punerea în dezbatere a strategiei naţionale de apărare. "Strategia de apărare a României trebuie regândită pornind de la ameninţările prezentului şi gândindu-ne la viitor", a adăugat Stanca.



Întrebaţi ce reforme îşi propun în educaţie, competitorii şi-au formulat opiniile.



"Miza, în opinia mea, nu sunt universităţile, unde vorbim totuşi despre o competiţie, de profesionalism (...), în populaţia de bază educaţia e deficitară (...), analfabetismul instituţional despre care s-a vorbit vine din faptul că avem o educaţie primară săracă (...), reforma de care România are nevoie (...) e educaţia primară (...,) în care ne educăm copiii în spirit danez. (...) În momentul în care reuşeşti să educi copiii în spiritul că victoria echipei e mai importantă decât victoria individuală a fiecăruia dintre noi, atunci vorbim într-adevăr de posibilitatea de a genera un viitor consistent pentru România. (...) Miza reală e paradigma în care construim educaţia primară", a spus Dan Barna.



Mihai Goţiu a afirmat că educaţia reprezintă o prioritate. "Cred că educaţia poate să fie un proiect de ţară şi, din punctul meu de vedere, începând cu educaţia superioară (...) Cred că educaţia superioară e cea care trebuie să dea specialiştii în toate domeniile, cei care pot aduce un plus de competitivitate pentru România. Cred că acea măsură de clasificare a universităţilor e unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le facem", a spus Goţiu.



Dragoş Dinulescu crede că trebuie făcute schimbări rapide în educaţie. "Trebuie să pornim de la preuniversitar, chiar de la grădiniţă (...) Trebuie să începem şi să reformăm învăţământul încă de la învăţământul preşcolar, cu învăţători competenţi şi mai puţină programă băgată de gât", a precizat el.



Dumitru Stanca este de părere că învăţământul trebuie conectat cu economia. "Trebuie făcută o analiză a nevoilor pieţei muncii şi în funcţie de asta trebuie reformat", a menţionat Stanca. AGERPRES