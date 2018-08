Băsescu: Afirmaţia lui Fifor are darul de a decredibiliza România şi SUA în faţa propriilor aliaţi

Fostul preşedinte Traian Băsescu, senator PMP, este de părere că ministrul Apărării, Mihai Fifor, ar trebui să plece din Guvern în urma afirmaţiei acestuia cu privire la baza militară de la Deveselu şi a menţionat că declaraţia "are darul de a decredibiliza România şi SUA în faţa propriilor aliaţi".



"N-am crezut că cineva poate face declaraţii mai dăunătoare ţării decât Petre Daea. Şi totuşi, alături de Daea, Mihai Fifor, ministrul Apărării, reuşeşte să facă cea mai (...) greşită declaraţie post decembristă. El afirmă nici mai mult nici mai puţin că în baza militară de la Deveselu România ar deţine rachete balistice. Confirmă astfel afirmaţiile făcute frecvent de Vladimir Putin, Serghei Lavrov, Serghei Şoigu şi mulţi alţi demnitari ruşi care încearcă să decredibilizeze realitatea că la Deveselu este instalat un sistem de apărare antirachetă defensiv şi nu un sistem ofensiv", afirmă Traian Băsescu, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Fostul şef al statului adaugă că, prin afirmaţia sa, "Mihai Fifor a alimentat propaganda rusă care încearcă să găsească justificări pentru încălcarea acordurilor cu SUA şi NATO în vederea amplasării de armament în Crimeea".



"Mai mult, afirmaţia lui Fifor are darul de a decredibiliza România şi SUA în faţa propriilor aliaţi, care ar putea crede că i-am dezinformat asupra instalaţiilor de la Deveselu. Mihai Fifor a devenit cel mai puternic aliat al Federaţiei Ruse în decredibilizarea deciziilor strategice ale României, SUA şi NATO Eu nu pun mâna în foc că Mihai Fifor a făcut doar o gafă. Afară din Guvern, Mihai Fifor", mai spune Băsescu.



Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a vorbit marţi seara, la Antena 3, despre baza militară de la Deveselu şi relaţia cu Federaţia Rusă.



"Evident că niciodată preşedintele Putin nu o să fie extrem de încântat de faptul că în România se dezvoltă capabilităţi militare foarte serioase. Cum ar putea să fie vreodată preşedintele Putin încântat de faptul că în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodată preşedintele Putin să fie încântat că avem baza de la Mihail Kogălniceanu populată cu militari americani şi noi insistăm în continuare faţă de SUA în parteneriatul strategic să asigurăm permanenţa militarilor americani pe teritoriul românesc? Cum ar putea vreodată Federaţia Rusă să fie încântată că România îşi dezvoltă capabilităţile navale? Sau şi mai mult, cum ar fi putut fi încântată vreodată Federaţia Rusă când am declarat că România intenţionează să dezvolte un program submarin la Marea Neagră?", a spus Fifor.



Miercuri, ministrul Apărării a susţinut, într-o intervenţie la Digi 24, că nu ar putea niciodată afirma că la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, subliniind că a fost "o greşeală de înţelegere, de interpretare".



"Niciodată nu cred că cineva ar putea afirma că la baza de la Deveselu avem rachete balistice. Eu, aseară, am spus foarte clar că avem baza de la Deveselu, virgulă, care se ocupă de rachetele balistice, în niciun caz că la baza de la Deveselu avem asemenea rachete. E puţin probabil ca eu să nu ştiu ce adăpostim la baza de la Deveselu, să nu ştiu că acolo, într-adevăr, sunt rachetele interceptoare şi cam în ce mod funcţionează scutul de la Deveselu. (...) A fost o greşeală de înţelegere, o greşeală de comunicare, în cel mai rău caz, dar în niciun caz nu aş putea vreodată afirma că la baza Deveselu avem rachete balistice. (...) A fost, în cel mai rău caz, o eroare de interpretare, nimic mai mult", a declarat Mihai Fifor, la Digi 24. AGERPRES