Băsescu: Brexitul se amână până în 2020; Bruxelles-ul a făcut primul pas pentru rămânerea în UE a Regatului Unit

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă într-o postare pe Facebook că Brexitul se amână până în 2020 şi că Bruxelles-ul a făcut primul pas pentru rămânerea în Uniunea Europeană a Regatului Unit.



"Brexit-ul se amână! Primul pas pentru rămânerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Uniunea Europeană s-a făcut. De la Bruxelles s-a transmis Londrei că Uniunea Europeană este de acord cu amânarea Brexit-ului până în 2020. Să aşteptăm cu calm şi optimism reacţia insularilor", a scris Traian Băsescu, pe Facebook.



Fostul preşedinte al României susţinea marţi seara că, în contextul în care, "în mod cert", în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va fi organizat un nou referendum pentru Brexit, la care electoratul va vota împotrivă, România are şansa să fie ţara în a cărei preşedinţie Uniunea Europeană s-a consolidat.



"Este o şansă uriaşă pentru Uniunea Europeană să rămână unită şi întreagă, iar România are şansa să fie ţara în a cărei preşedinţie UE s-a consolidat, în loc să fie ţara în mandatul căreia Uniunea Europeană s-a micşorat. Din acest moment România are şansa unui mandat de succes. Oare avem capacitatea să ne jucăm şansa?", a scris fostul preşedinte, tot pe reţeaua de socializare.



Parlamentarii britanici au respins masiv marţi seară acordul privind Brexitul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxelles-ul, într-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu două luni şi jumătate înainte de data prevăzută pentru ieşirea din Uniunea Europeană, au relatat agenţiile internaţionale de presă.



Miercuri seara, guvernul premierului britanic Theresa May a supravieţuit unei moţiuni de cenzură depuse de opoziţia laburistă, după respingerea de către parlamentari a acordului de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat cu Bruxelles-ul. AGERPRES