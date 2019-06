Băsescu, dat pe mâna procurorilor de un fost subaltern

Traian Băsescu a fost denunţat penal la Parchetul General, pentru fals şi uz de fals, în legătură cu faptul că a fost colaborator al Securităţii. Plângerea penală a fost depusă de Radu Cristescu, fost vicepreşedinte al PMP, dat afară din partid în cursul lunii mai, chiar de către Traian Băsescu. Denunţul depus are, însă, şanse minime să se finalizeze cu o condamnare, deoarece fapta lui Băsescu intră în termenul de prescripţie înainte ca fostul preşedinte să-şi încheie noul mandat de europarlamentar.

“Azi (ieri – n.red) am depus un denunţ la Parchetul General împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu. Având în vedere datele aparute în mass-media, din care reiese faptul că a deţinut calitatea de colaborator al Securităţii, nu avea dreptul de a candida şi de a fi ales în funcţia de preşedinte al României - funcţie pe care a deţinut-o pe parcursul unui număr de două mandate, de fi inclus în anul 2016 pe liste la alegerile parlamentare, nu avea dreptul de a candida şi de a fi ales în funcţia de senator în Parlamentul României şi, de asemenea, nu avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare din 2019”, scrie Radu Cristescu, pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că, pe 29 mai, CNSAS a depus la Curtea de Apel Bucureşti o sesizare prin care se cere constatarea colaborării lui Traian Băsescu cu Securitatea, ca poliţie politică, împotriva fostului preşedinte existând documente că şi-a turnat colegii la Securitate în timp ce urma cursurile Institutului de Marină. Numele de cod folosit de Băsescu în notele informative date era “Petrov”.

Îl va salva prescrierea faptelor

Băsescu a completat, începând cu anul 2004, declaraţii pe propria răspundere că nu a colaborat cu Securitatea, fapt ce intră sub incidenţa infracţunii de fals în declaraţii şi uz de fals. Însă, odată preluat mandatul de eurodeputat, Traian Băsescu intră sub imunitatea prevăzută de articolul 9 din Protocolul 7 al Tratatului UE, care prevede că deputaţii Parlamentului European beneficiază de aceeaşi imunitate ca şi parlamentarii aleşi în statul membru de unde provin, iar pe teritoriul altui stat membru au imunitate faţă de procedurile judiciare. Această imunitate poate fi ridicată doar de Plenul Parlamentului European, prin vot. Însă nu este obligatoriu să fie ridicată. Astfel, infracţiunea de fals se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni, la doi ani, sau cu amendă, iar termenul de prescripţie pentru aceste limite de pedeapsă se împlineşte în 5 ani. Pentru declaraţiile date în 2004 şi 2009, termenul de prescripţie s-a împlinit, deja, în 2009 şi 2014. Pentru declaraţia consemnată în 2016, termenul de prescripţie se va împlini în anul 2021, iar, pentru cea din primăvara acestui an, acest termen se epuizează în anul 2024, cu doar câteva săptămâni înainte ca Băsescu să-şi finalizeze mandatul de eurodeputat.