Băsescu: Este momentul tinerilor să iasă la vot. Au pe cine alege

Fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut apel la tineri să iasă la vot, adăugând că aceştia au pe cine alege.



"Eu am deja gândirea omului care a trecut prin toate funcţiile şi cred că aceste alegeri sunt momentul fundamental de schimb de generaţie. Generaţia mea şi-a făcut datoria cât a putut să şi-o facă, ţara e în NATO, în Uniunea Europeană, trebuie să vină generaţia care să întregească ţara şi care să o îndrepte spre prosperitate. Noi atât am putut să facem. Am un mesaj pentru alegători. Am văzut în statistici că tineretul a ieşit cel mai puţin la vot. Este momentul lor să iasă la vot că au pe cine alege", a spus Băsescu, după ce a votat la o secţie de la Liceul "Jean Monnet".



El a fost întrebat cum vede situaţia de la secţia de votare de la "Jean Monnet" unde dimineaţă presei i-a fost interzis accesul. "Întâmplări de ale voastre şi de ale autorităţilor. Treceţi peste ele", a răspuns Traian Băsescu.

AGERPRES